Nach fünf Nominierungen erhielt Morricone 2007 endlich den Oscar für sein Lebenswerk. "Filmmusik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Der Film muss der Musik Zeit geben, um sich zu entwickeln", sagte er 2003. Foto: REUTERS / Mike Blake

Dass Ennio Morricone langsame, pathetische Szenen in Italo-Western der 1960er-Jahre derart aufzuladen verstand, dass aus einer eigentlich bescheidenen Filmhandlung nicht nur großes Kino, sondern auch große, psychologisierende Oper entstand, verdankte sich einem Kompromiss, den er aus finanziellen Gründen einging.

Der am 10. November 1928 im römischen Stadtteil Trastevere geborene kleine zierliche Mann mit dem energischen Impetus hatte eigentlich klassische Komposition, Trompete und Chormusik studiert, sich aber nebenher als Jazztrompeter verdingt, um Frau und Kinder zu ernähren. Damit folgte er den Fußstapfen seines Vaters, eines Trompeters in römischen Unterhaltungsorchestern.

Ennio Morricone

Ab den 1950er-Jahren arbeitete Morricone als Ghostwriter oder unter Pseudonymen wie Dan Savio oder Leo Nichols für Theater und Film. Er schrieb auch anspruchsvollere Schlager, etwa für Rita Pavone, Paul Anka – später in den 1970er-Jahren auch für Mirielle Matthieu, Demis Roussos oder Milva. Von den 1960er-Jahren herauf war Morricone parallel – und wohl auch zur Befriedigung seiner "seriösen" Ansprüche an Musik – entscheidendes Mitglied des Improvisations- und Avantgarde-Ensembles Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, kurz Il Grupo genannt.

Erster Weltruhm

1964 erlangte Ennio Morricone allerdings ersten Weltruhm für seinen Soundtrack zu Für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood. Regie führte Sergio Leone, sein alter Freund und Klassenkamerad aus Kindheitstagen. Gemeinsam zeihnete das Duo für die Revolutionierung des damals müde gewordenen Western-Genres verantwortlich. Gemeinhin wird die italienische Variante als Spaghetti-Western abgetan. Die sehr europäische, realistische wie pessimistische Sicht auf das alte US-Heldengenre, mit seine langen Close-ups und Breitwand-Kamerafahrten über zerfurchte, zerstörte Gesichter und karge, leblose Landschaften erfuhren durch die Musik Morricones eine unglaubliche zusätzlich Kraft.

Ennio Morricone

Schier endlos gezogene Trompetentöne aus dem mexikanischen Fach, klagende Mundharmonikatöne, schneidende, verzerrte Gitarren, kommentierende Chöre wie aus griechischen Tragödien, dazwischen unglaubliche, zu Herzen gehende Kitsch-Arien von diversen lautmalerisch singenden Sopranistinnen, Pistolen- und Peitschengeknalle: all das verdichtete sich zu heute längst kanonisierten und oft mehr schlecht als recht kopierten Blutopern hoch zu Pferde.

600 Kompositionen

Später sollte sich Ennio Morricone, der im künstlerischen wie privaten Umgang gewöhnlich als mindestens mürrisch beschrieben wird, darüber beklagen, auf diese Arbeiten reduziert zu werden. Von gut 600 Kompositionen in seinem Leben würden schließlich nur höchstens fünf Prozent dieser Ecke zugeordnet werden können.

Zwei glorreiche Halunken (1966) mit der Jahrhundertmelodie The Ecstasy of Gold, die Mundharmonikamelodie aus Spiel mir das Lied vom Tod (1968), sie dürften allerdings selbst kinofremden Personen bekannt sein. Sie zählen heute zur DNA der populären Musik.

Morricone arbeitete fortan mit Filmemachern wie Bernardo Bertolucci, etwa für 1900, oder für den italienischen Horrormeister Dario Argento. Für Pier Paolo Pasolini fertigte er die Soundtracks zu Teorema, Decameron oder Die letzten 120 Tage von Sodom. Die Musik für Giuliano Montaldos Politfilm Sacco und Vanzetti und das von Joan Baez gesungene Lied Here’s to You von 1971 sind ebenso Klassiker wie sich Vielschreiber Morricone auch mit klassischer Kammermusik, Kantaten und Chorwerken verdient machte. Dazwischen immer wieder das leichte Fach: Mein Name ist Nobody mit Terence Hill, Der Komödiendauerbrenner Ein Käfig voller Narren, Eine Faust geht nach Westen mit Bud Spencer. Berühmt auch Morricones Melodie Chi Mai aus dem Jean-Paul-Belomondo-Vehikel Der Profi von 1981.

In Hollywood arbeitete Morricone etwa für Es war einmal in Amerika (mit dem Stück Deborah’s Theme), The Thing oder The Untouchables. Dass er 1987 trotz Nominierung für Mission mit Robert de Niro nicht den Filmmusik-Oscar erhielt, wurmte ihn so sehr, dass Teile des Soundtracks fortan weite Teile seiner Konzertprogramme bestimmten. Hier galt es historische Gerechtigkeit herzustellen.

Große Tourneen

Vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten war Morricone immer wieder auch mit teilweise 200-köpfigen Orchestern auf Tournee. Bei denen hörte man natürlich, pflichtschuldig gegenüber seinem Publikum, seine "größten Hits", allerdings eben auch ambitionierte unbekanntere Werke. Sie forderten und interessierten den streng fuchtelnden Komponisten ebenso wie seine sonst gern auf Blindflug agierenden Musiker augenscheinlich mehr als seine Welterfolge.

Ennio Morricone komponierte auch klassische Werke. Foto: EPA Fotograf: PAUL BERGEN

Noch im Vorjahr absolvierte der mittlerweile 90-jährige Morricone, der dann 2007 doch noch einen ersten Oscar für sein Lebenswerk und 2016 einen für den Score von Quentin Tarantinos The Hateful Eight erhielt, eine letzte Gastspielreise in Europa. Zuletzt konnte der vielfach ausgezeichnete Maestro für das Weihnachtskonzert 2019 im Vatikan gewonnen werden.

Jetzt ist Ennio Morricone im Alter von 91 Jahren nach einem Sturz in einer Klinik in Rom gestorben. Er hinterlässt seine Frau Eva, mit der er seit 1956 verheiratet war, sowie vier Kinder im besten Alter und diverse Enkel. Ennio Morricone hinterlässt vor allem aber ein musikalisches Jahrhundertwerk. (Christian Schachinger, 6.7.2020)