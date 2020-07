Karte: Der Standard

Service:

Der Iseltrail kann im Ganzen oder in Teilen begangen werden. Je nach Zeit und Kondition sind für die ganze Strecke zwischen fünf und zwölf Etappen zu veranschlagen. Startpunkt ist in der Regel Lienz, man kann aber auch in der Mitte des Trails Quartier beziehen, beispielsweise in Matrei. Um zum Ausgangspunkt oder zum Quartier zurückzukommen, kann man die recht häufig verkehrenden öffentlichen Busse verwenden. Deren Nutzung ist gratis; die Vermieter händigen Gästekarten aus, mit denen man unentgeltlich Bus fahren kann. Auch Taxis stehen bereit.

Alle Fahrpläne: gratisbus.osttirol.com, Hüttentaxi z.B. +4348775369

Verköstigung: Es empfiehlt sich, Wasser und ein bisschen Proviant mitzunehmen. Nicht in allen kleinen Dörfern gibt es Wirtshäuser. Manchmal schlängelt sich der Trail unten beim Fluss, und die Dörfer liegen oben am Hang.

Mögliche Abschnitte (Vorschlag):



Erster Teil: Lienz bis St. Johann im Walde. Der Trail beginnt hinter dem Bahnhof, wo die Isel in die Drau mündet. Dort beginnt auch die Beschilderung (ein kleiner gelber Pfeil mit dem Iseltrail-Logo). Man kommt unterhalb von Schloss Bruck vorbei. Rastplätze und Kinderspielplätze wurden eingerichtet. Die Isel hat Inseln und Buchten gebildet. Ein paar Kilometer flussaufwärts kann man dem Daberer Wasserfall in einer bewaldeten Schlucht einen Besuch abstatten. Der Rest des Weges bis St. Johann ist unspektakulär und führt auf einem Feldweg dahin.

Streckenlänge ca. 15 Kilometer, 4:30 Stunden Gehzeit, 122 Höhenmeter, Schwierigkeit leicht

Zweiter Teil: St. Johann im Walde bis Matrei. Zuerst wird das Tal enger und der Fluss wilder. Oberhalb von Huben liegen die Katarakte von Fels mit imposanten Felsblöcken und Gefällestufen. Es geht durch Auenlandschaft. Später führt der Weg von der Isel weg, bergauf durch schönen Wald (die Isel ist links von uns). Vor dem weiten Ortsgebiet von Matrei kann man eventuell den Bus in die Ortschaft nehmen.

Streckenlänge knapp 15 Kilometer, 4 Stunden Gehzeit, 229 Höhenmeter, Schwierigkeit leicht

Dritter Teil: Matrei bis Prägraten. Ein langes und abwechslungsreiches Stück, das man eventuell etwas abkürzen wird. Zuerst geht es noch schattenlos und auf Asphalt an kleinen Ortschaften (Waier, Ganz) vorbei, dann geht es durch Wald. Ungefähr zwischen Welzelach und Bobojach hat die Isel eine wilde Schlucht gebildet. Dieser Canyon ist etwa einen Kilometer lang; im Rahmen des Trails kann man ihn von oben sehen. Sanfte Wiesen und Wälder ab Bobojach.

Streckenlänge gut 15 Kilometer, 5 Stunden Gehzeit, 491 Höhenmeter, Schwierigkeit mittel

Vierter Teil: Prägraten bis Clarahütte. Zuerst sanft auf Wegen neben der Isel. Ab Hinterbichl dann wird das Iseltal wieder schluchtartiger. Ab Ströden, wo es gebührenpflichtige Parkplätze und auch eine Busverbindungen bis nach Lienz gibt, beginnt der Nationalpark Hohe Tauern. Zuerst geht man bis zur Islitzeralm (1.509 Meter) am Fuße der Umbalfälle. Von dort den Wasserschaupfad weiter. Oberhalb der Wasserfälle geht es über steile Hänge durch die Hochgebirgsregion bis zur Clarahütte (2.038 Meter). Wenn man es kürzer anlegen will, kann man beim Parkplatz Ströden starten.

Streckenlänge knapp 13 Kilometer, 4:30 Stunden Gehzeit, 852 Höhenmeter, Schwierigkeit mittel

Fünfter Teil: Clarahütte bis zur Gletscherzunge Umbalkees am Fuß der Rötspitze (3.495 Meter). Die Baumgrenze ist längst überschritten.

Streckenlänge gut 16 Kilometer, 2 Stunden Gehzeit, gesamt 5:30 Stunden, 475 Höhenmeter, Schwierigkeit mittel

Wenn man 4. und 5. Teil machen will, muss man eine Übernachtung auf der Clarahütte einplanen. Eine Reservierung ist unbedingt notwendig; die Hütte ist klein und hat nur wenige Betten.

Infos: virgentaler-huetten.at, E-Mail: clarahuette@virgental.at, iseltrail.at (mit GPX-Dateien), osttirol.com, virgental.com

Öffentliche Anreise: Lienz ist mit dem Zug über Salzburg oder Villach erreichbar

Karte: Kompass Nr. 50, Nationalpark Hohe Tauern