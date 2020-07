Die Verteidigungsministerin will zuerst Klarheit im Rechtsstreit mit Eurofighter-Hersteller Airbus– daher keine Saab-Nachfolge geplant, beim Eurofighter wird weiterhin Ausstieg betrieben

Foto: APA / Robert Jäger

Zur Jahresmitte wollte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ihr künftiges Konzept zur Luftraumüberwachung bekanntgeben: Mit Montag ist nun fix, dass die Entscheidung aufgeschoben wird – und zwar so lange, bis im Rechtsstreit mit dem Eurofighter-Hersteller Airbus, vormals EADS, Klarheit herrscht.

Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung zu Österreichs Luftraumüberwachung: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Foto: APA / Robert Jaeger

Wortwörtlich heißt es in einem Schreiben aus dem Verteidigungsministerium dazu: "Die Republik Österreich wird weiterhin alle Rechtsmittel ausschöpfen, um das Ziel zu erreichen, den Eurofighter-Vertrag rückabzuwickeln und von Eurofighter entschädigt zu werden." Und weiter: "Bis zur endgültigen Entscheidung der Justiz werden keine Entscheidungen in Bezug auf die Luftraumüberwachung getroffen, die die Position Österreichs gegenüber Eurofighter verschlechtern würden."

In dem Schreiben wird darauf verwiesen, dass sich drei Kommissionen in den letzten Jahren mit möglichen Nachbeschaffungen auseinandergesetzt habe – unter den Ex-Verteidigungsministern Hans Peter Doskozil (SPÖ), Mario Kunasek (FPÖ) sowie Thomas Starlinger. Derzeit werde die Luftraumüberwachung von fünfzehn Eurofightern und zwölf Saab 105 sichergestellt – konkret zehn Stunden am Tag, wobei 94% durch die Eurofighter abgedeckt werden und 6% durch die Saab 105. "Die Empfehlungen der Kommissionen und Berichte zeichnen kein einheitliches Bild", wird dazu ausgeführt – nur soviel: Unter Doskozil wie unter Kunasek sei keine Nachbeschaffung der Saab 105 vorgesehen gewesen, die mit Ende 2021aus Altersgründen keine Fluggenehmigung mehr bekommen dürfte. Im Starlinger-Bericht sei hingegen vermerkt worden, dass mit einer Nachbeschaffung der Saab 105 die aktive Luftraumüberwachung durch Unterschall-Trainingsflugzeuge ergänzt werden könne.

Widersprüchliche Berichte

Aus alledem folgern Tanner & Co: "Das Verfahren gegen Eurofighter wird mit größtem Nachdruck weiterverfolgt." Und: "Selbst wenn jetzt ein Beschaffungsvorgang eingeleitet wird, würden die neuen Flugzeuge Anfang 2021 noch nicht bereitstehen." Folgende Eckpunkte werden daher bis zur Klärung des Rechtsstreits zum Ausstieg aus dem Eurofighter-Vertrag sichergestellt: "Die Saab 105 wird aufgrund des Endes der technischen Lebensdauer ausgephast und nicht nachbeschafft." Zudem werden Maßnahmen gesetzt, die Luftraumüberwachung und die Ausbildung der Piloten weiterhin zu gewährleisten." Zu alledem soll §ein breiter Diskussionsprozess auf parlamentarischer Ebene gestartet werden, um die Optionen für die Zeit nach Abschluss des Eurofighter-Verfahrens auszuloten."

Dass ein Vertragsausstieg, wie ihn die Politik erhofft, jemals möglich sein wird, ist allerdings mehr als fraglich. Denn bisher hat die Justiz keine Anklagen gegen Airbus auf den Boden gebrach – vielmehr wurde das Betrugsverfahren gegen Eurofighter/Airbus, das auf eine Anzeige des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2017 unter dem damaligen SPÖ-Minister Hans Peter Doskozil zurückging, eingestellt. (Nina Weißensteiner, 6.7.2020)