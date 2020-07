Nun gibt es doch erstes (inoffizielles) Gameplay zu "Assassin's Creed: Valhalla". Ubisoft versucht die Clips allerdings aus dem Netz zu bekommen. Foto: Ubisoft

Zu Ubisofts anstehendem Action Adventure Assassin's Creed: Valhalla sind rund 30 Minuten Gameplay erwischt. Auf Reddit finden sich die Ausschnitte noch. Ubisoft versucht die Clips aber offenbar aus dem Netz zu bringen, da gegen die Videos mit Copyright-Beschwerden vorgegangen wird. Offenbar sind die Clips also authentisch.

Viel Kritik im Netz

Im Netz wird das Gezeigte bereits intensiv diskutiert. Die Meinungen fallen dabei allerdings nicht allzu gut aus. So sehen Nutzer in den rund 30 Minuten Gameplay eine Art schlechte Kopie des RPG-Meisterwerks The Witcher 3. User kritisieren auch die Kämpfe, die monoton ausfallen sollen. AC: Valhalla erscheint allerdings erst im Dezember 2020 – Ubisoft hat somit noch Zeit, etwas nachzubessern.

Ein Next-Gen-Titel

Der nächste Ableger der populären Ubisoft-Serie verschlägt Spieler nun in den kalten Norden. Konkret weist AC: Valhalla ein Wikinger-Setting auf. Als Spieler übernimmt die Rolle einer Wikingerin oder eines Wikingers, der mit seiner Axt und seinem Boot gegen die Engländer ankämpft. Gameplay blieb man bislang schuldig. Ein erster Trailer, der zeigen sollte, wie sich das Spiel spielt, verriet so gut wie nichts zu dem anstehenden Titel für PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X, Stadia und PC. (red, 6.7.2020)