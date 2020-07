In Patent ist die Rede davon, dass PS1-PS3-Titel Teil von PS Now werden

PS1- bis PS3-Spiele werden auf der PS5 offenbar Teil von PS Now. Foto: Sony

Sony plant offenbar ein Abo-Modell, um auf der PS5 ältere Games spielen zu können. Konkret haben User ein Patent aufgespürt, in dem solch eine Überlegung nachzulesen ist. Darin ist die Rede davon, dass man Games für die PS1 bis PS3 in Rahmen von Sonys-Aboservice PS Now nutzen kann. Diese lassen sich dann streamen. Kaufen kann man die älteren Spiele offenbar nicht.

Kleinere Teile von Game per Streaming?

Generell soll das Thema Streaming auf der PS5 deutlich mehr Relevanz bekommen. So sieht ein weiteres Patent vor, dass man kleine Abschnitte von Games der aktuellen Generation streamen und die Vollversion in weiterer Folge kaufen kann. Ferner ist die Rede von einer sogenannten Mini-Version. Ein Patent sieht den Verkauf von kleineren Teilen eines Spiels vor.

"Mini-Spiele" für andere erstellen

Zuletzt wollen User auch aufgespürt haben, wofür denn der neue "Erstellen"-Knopf des PS5-Controllers gut ist. So können Nutzer für andere Spieler Abschnitte eines Games erstellen, die sie dann wiederum spielen können. Die Rede ist etwa von Bosskämpfen, die man aufzeichnen und dann mit anderen teilen kann. Diese "Mini"-Spiele können kommentiert und bewertet werden.

Laut Sony alle PS4-Games auf PS5 lauffähig

Ob diese patentierten Features nun tatsächlich Teil der PS5 werden, steht freilich auf einem anderen Blatt. Sollte Sony ältere Games für die PS5 aber tatsächlich nur mittels Streaming erlauben, dürfte dies durchaus für Diskussionen sorgen. Bislang war der Hersteller etwas wortkarg, wenn es ums Thema Rückwärtskompatibilität ging. Interne Tests sollen aber bewiesen haben, dass zum Start wohl alle Games der PS4 unterstützt werden. (red, 6.7.2020)