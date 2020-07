Projekt drei Jahre lang in Entwicklung – von Marktreife aber noch sehr weit entfernt

So sieht der Akku der Forscher aus Texas aus. Foto: University of Texas

Aus der Akku-Welt gibt es mal wieder spannende Neuigkeiten. So haben Forscher der University of Texas einen Akku entwickelt, bei dem die Elektroden flüssig sind. Diese bestehen aus Metallverbindungen und bleiben auch bei Zimmertemperatur flüssig.

Wie der Akku funktioniert

Eine Elektrode besteht aus Kalium und Natrium, während sich die andere aus Gallium zusammensetzt. Getrennt werden diese von einem flüssigen Elektrolyten, der geladene Teilchen beim Aufladen nur in eine Richtung passieren lässt. Wird der Akku entladen, dreht sich der Vorgang um.

Langlebiger und schneller aufladen

Forscher Yu Ding kommentiert die Innovation mit den Worten, dass der Akku die Vorteile von Batterien mit flüssigen und festen Elektroden kombiniert. Hinsichtlich der Energiedichte und Lebensdauer würde man heutige Lithium-Ionen-Akkus somit übertrumpfen – auch bei der Aufladezeit.

Foto: University of Texas

Noch absolut nicht marktreif

Drei Jahre lang war der Akku bei dem Team in Texas in Entwicklung. Wie so oft bei derartigen "Wunderakku"-Meldungen gibt es aber auch einen Haken. Gallium ist sehr teuer und soll nun durch ein anderes Metall ersetzt werden. Zudem wolle man neue Metallverbindungen finden, die noch bei niedrigeren Temperaturen flüssig bleiben. Die Innovation ist somit weit von der Marktreife entfernt.

Weg von Ressourcenknappheit

Wo es bereits schneller geht, ist beim Thema Natrium-Ionen-Akkus. Hieran wird bereits intensiv geforscht, um der Ressourcenknappheit entgegenzuwirken. Erste Prototypen überstehen bereits mehr als 500 Ladezyklen. Fast täglich gibt es neue Paper zu der Innovation. In Zukunft könnte dadurch auf Lithium und Kobalt verzichtet werden. (red, 8.7.2020)