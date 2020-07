Foto: DÖJ

"Motzen ist zuwenig": Johann Oberauer, Herausgeber und Eigentümer der Branchenzeitschrift "Der österreichische Journalist", reagierte schroff auf Twitter auf Kritik am rein männlichen Magazintitel. Alexandra Wachter (Puls 4, Frauennetzwerk Medien) hatte ihn dort gefragt, warum es nicht eine "Journalistin" gibt. Wie das ja Oberauers deutsches "Medium Magazin" ja praktiziere.

"100 Abos und ich ändere den Titel"

"Tut mehr", setzte Oberauer seine Reaktion fort. "Bestellt ein Abo! 100 bis Ende Juli und ich ändere den Titel. Sehr gerne sogar." Das sorgte für einiges Erstaunen auf Twitter: Bietet der Herausgeber tatsächlich an, den Titel gegen Geld zu ändern – Wachter errechnete den Gegenwert von 7800 Euro für die 100 Abos.

"Gewollte Provokation"

DER STANDARD fragte Oberauer, wie ernst er das gemeint hat – 7800 Euro, und er tauft sein Magazin um? Der Salzburger Branchenmedienmulti: "Meinen Tweet 'nicht motzen, sondern kaufen' kann man natürlich missverstehen, und dieser Tweet ist auch eine gewollte Provokation. Leute, die nicht kaufen, aber überall mitreden wollen, sind mir zuwenig. Ich erweitere meine Einladung: Kaufen, auch mitarbeiten, also irgendeine Form von Verantwortung übernehmen, aber nicht flapsig vom Rand reinplappern. Dass es mehr braucht, hat schon die 'Journalistin' in Österreich und in der Schweiz gezeigt.

Österreichische "Journalistin" gab es schon

Den Titel gab es schon, bestätigt Oberauer: Ja, wir haben auch die 'Journalistin' in unserem Verlagsprogramm. Früher sogar als eigener Titel in Österreich und in der Schweiz, abwechselnd zum 'österreichischen Journalist' und 'Schweizer Journalist'." Aber: "In Österreich und in der Schweiz eingestellt, weil wir nicht ausreichend Abos und Anzeigen verkaufen konnten, die wir zur Finanzierung gebraucht hätten. Jetzt noch immer in Deutschland. Ein Klick auf unseren Shop hätte gereicht, um die "Journalistin" zu sehen und unser jahrelanges Engagement in diese Richtung. Aber das wäre dann auch keine Story mehr gewesen. Oder eine ganz andere. Jedenfalls nicht für die Gender-Polizei", erklärt Oberauer.

Er beschreibt die "interessante" Argumentation "einzelner Akteurinnen und Akteure" zum Thema so: "Das Heft ist "eh gut, aber der Titel eben nur Männer anspricht und damit kann man es nicht lesen". Meine Antwort, dass bei durchschnittlich 100 unbeanstandeten Seiten nicht drei einzelne Wörter am Titel entscheidend sein können, scheint bedeutungslos."

"Lasst uns auf die wirklichen Themen schauen"

Oberauers Gegenfrage: "Wie ist das übrigens bei euch? DER STANDARD? Geht das überhaupt?" dieStandard gibt es – wenn man schon nicht personenbezogene Hauptwörter gendern will.

Der Branchenverleger appelliert: "Lasst uns auf die wirklichen Themen schauen. Wir haben in allen Medienhäusern und damit im Journalismus eine extrem anspruchsvolle Situation. Zum einen haben Journalistinnen und Journalisten mit Corona eine ungeahnte neue Bedeutung erhalten. In unserer von Social Media getriebenen Reg-mich-auf-Gesellschaft habe ich das eigentlich nicht mehr erwartet. Zugleich wissen viele Medien nicht, wie sie nach dem massenhaften Verlust der Anzeigen die Gehälter und Rechnung bezahlen sollen. Bedeutungsgewinn mit noch mehr Aufgaben, wirtschaftlicher Verlust mit noch weniger Geld. Stellen wir uns diesem Thema. Und erfüllen wir vor allem unsere Aufgabe für diese Gesellschaft. Anstatt uns mit uns selbst zu beschäftigen. Wegen drei Wörtern!"

"Werden den Titel sowieso ändern"

Oberauer kündigt auf STANDARD-Anfrage an: "Wir werden den Titel sowieso ändern. Und zwar beim nächsten Relaunch, der ursprünglich im Frühjahr geplant war und nun Corona-bedingt in den Herbst geschoben wurde. Mit 100 neuen Abos. Und auch ohne 100 neue Abos. Das komplette Design liegt vor und wir freuen uns auf einen spannenden neuen Auftritt, den einer der weltbesten Designer für uns umgesetzt hat. Javier Errera, ein Spanier."

Wie "Der österreichische Journalist" dann heißen wird, will Oberauer auch auf Nachfrage vorerst nicht verraten. Journalist*in oder Journalist_in könnte schwierig werden: Oberauer führt gerade zwei Verfahren in Köln und Salzburg um den Titel "Journalistin", wie er ihn im deutschen "Medium Magazin" verwendet.

Das Magazin des deutschen Journalistenverbands DJV, verlegt vom erscheint seit Frühjahr nicht nur als "Journalist", die Hälfte der Auflage trägt den Titel "Journalistin". Oberauer schilderte den Namensstreit im Juni ausführlicher in einer Aussendung. Noch etwa zwei Wochen gibt es eine Frist für einen Vergleich vor dem Kölner Gericht, sagte er am Mittwoch dem STANDARD.

Beim "österreichischen Journalist" werde es bald eine Lösung geben, erklärt Oberauer: "Das Gender-Thema wird gelöst. Noch in diesem Jahr. Versprochen." (fid, 9.7.2020)