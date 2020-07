Der Mord an einem Tschetschenen in Gerasdorf dürfte politisch motiviert gewesen sein. Warum fordert der Tschetschenien-Konflikt in Österreich Menschenleben?

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow regiert die russische Teilrepublik mit eiserner Hand.

Der tschetschenische Videoblogger Mamichan U. alias Martin B. ist Samstagabend in Gerasdorf bei Wien kaltblütig erschossen worden. Nach dem Attentat auf einem Firmengelände hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen – sie befinden sich in der Justizanstalt Korneuburg. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um ein politisches Attentat handelt. Was wir bisher über den Fall wissen und warum ein Tschetschene in Österreich Opfer eines Polit-Mordes geworden sein könnte, erklärt Russland-Korrespondent André Ballin vom STANDARD.

Das Transkript zum Podcast finden Sie hier. (red, 9.7.2020)

