Der Platz an Österreichs Seen ist begrenzt. Und wenn er vorhanden ist, wird er meist zu horrenden Preisen verkauft. Aber warum ist das Wohnen am Wasser so erstrebenswert?

Ruhe. Würde man die Wirkung großer Gewässer auf den Menschen mit einem Begriff definieren, wäre es wohl dieser. Das Meer beruhigt mit seinem stetigen Rauschen der Wellen, Seen schaffen selbiges durch bloße Stille. Aber ist es wirklich der Drang nach Ruhe, der die Menschen dazu antreibt, ihr Vermögen für ein Haus am Wasser auf den Tisch zu legen?

"Natürlich vermittelt das Wasser Ruhe und Entspannung", sagt Doris Scarpatetti-Matheis, Geschäftsführerin des Maklerbüros Wörthersee Immobilien. Andererseits biete der See "unzählige Aktivitäten. Rückzug und Lifestyle – es ist alles eine persönliche und individuelle Entscheidung."

Der Wörthersee ist besonders beliebt bei den Schönen und Reichen. Kein Wunder, der Platz ist begrenzt, und die Preise steigen und steigen. Normalsterbliche freuen sich über die öffentlichen Zugänge. Foto: imago

Zudem sei der Wörthersee so beliebt, weil er überschaubar ist. Die Anfahrtszeiten (natürlich mit dem Boot) zu Restaurants und Locations rundherum seien wesentlich kürzer als beispielsweise am Gardasee.

Das führt aber auch dazu, dass der Platz rund um den Wörthersee, wie auch bei den anderen Seen des Landes, sehr begrenzt ist. Dort ein Haus zu besitzen ist also in erster Linie eine Frage des Portemonnaies. Die meisten Objekte sind hochpreisig angelegt. Zweistellige Millionenbeträge sind keine Seltenheit, oft werden frei werdende Immobilien gar nicht erst öffentlich gemacht, sondern nur vorgemerkten Interessentinnen und Interessenten angeboten. "Die Preise steigen, steigen, steigen", fasst Scarpatetti-Matheis zusammen.

Gleiches berichtet Florian Daxner, Geschäftsführer von Daxner Best Real Immobilien, aus dem Salzkammergut. "2008 lag der Grundstückspreis in Ebensee am Traunsee pro Quadratmeter noch bei 60 bis 70 Euro. Heute gibt es fast nichts mehr unter 150 Euro". Trotzdem sei Ebensee die günstigste Gemeinde am Traunsee.

Deswegen ist es heute für Normalsterbliche kaum noch möglich, einmal in den Genuss eines dauerhaften Aufenthalts am Wasser zu kommen. Daran ändern auch immer kreativer wirkende Lösungen nichts. So werden Grundstücke an Zu- und Abflüssen, im Falle des Wörthersees beispielsweise an der Sattnitz, verkauft und bebaut. Damit liegt das Haus dann zwar eigentlich nicht einmal am Wörthersee, kann aber durchaus so vermarktet werden.

Ausgleich zum Alltag

Ein anderes Beispiel für die endlose Kreativität ist der Neusiedler See. Auch hier ist der Platz direkt am Wasser begrenzt. Was dazu führt, dass sogenannte "Premium-Anlagen" in Wassernähe angeboten werden, die zwar luxuriöse Wohnfläche bieten, von außen aber den Eindruck einer Reihenhaussiedlung erwecken.

Aber Exklusivität, Luxus und Lifestyle hin oder her. Große Gewässer sind für uns Menschen Orte der Ruhe und Entspannung und deswegen ein perfekter Ausgleich zu einem stressigen Alltag. Gleichzeitig wirken sie faszinierend, wie diverse Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Ernest Hemingway, Theodor Storm, Maja Lunde oder auch H. P. Lovecraft, in ihrer eigenen Art und Weise mit Büchern zum Thema unter Beweis gestellt haben.

Anfragen im Lockdown

Welche positiven Wirkungen das Wasser hat, zeigte sich auch in der Corona-Zeit: "Wir haben während des Lockdowns viele Anfragen für Immobilien am Wörthersee bekommen", sagt Scarpatetti-Matheis. Zudem hätten viele Zweitwohnbesitzer gerade in dieser Zeit ihr Domizil am See noch mehr zu schätzen gelernt.

Und auch die Reisebeschränkungen hätten zu mehr Interesse an Immobilien am See geführt. Denn wo es sich gut leben lässt, ist der Urlaub nicht so fern. "Das glasklare Wasser im Salzkammergut, dazu die Berge im Hintergrund – das hat schon was", sagt Draxner. Wenn also heuer nicht das Rauschen des Meeres hilft, dann vielleicht die Stille eines Sees. Genügend davon gibt es ja. Lediglich ein Plätzchen muss man finden. (Thorben Pollerhof, 14.07.2020)