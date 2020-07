Die kleine Variante findet am 25. und 26. Juli statt. Der Rest des von Esra Özmen und Herwig Zamernik kuratierten Programms wird nächstes Jahr nachgeholt

Soap & Skin bei der Eröffnung der Wiener Festwochen 2019. Foto: Robert Newald

2020 wird es in Wien kein Popfest wie gewohnt geben. Das für heuer geplante Programm wird zum überwiegenden Teil auf nächstes Jahr verlegt, die Kuratoren Esra Özmen (EsRap) und Herwig Zamernik (Fuzzman) bleiben dem Festival aber erhalten und werden ihr Programm 2021 umsetzen.

Dennoch wird es am 25. und 26. Juli zwei Konzertabende in der Karlskirche geben. Anja Plaschg alias Soap & Skin und Voodoo Jürgens werden mit weiteren zwei kuratorisch abgestimmten Acts (Marie Spaemann, Hirsch Fisch) auftreten. Die Teilnahme ist kostenlos, limitiert und anmeldepflichtig unter popfest.at.

Kino- und Radio-Liveübertragungen

Die zwei Konzertabende werden österreichweit in ausgewählten Programmkinos übertragen (Stadtkino Wien und andere gerade wieder öffnende Programmkinos in den Bundesländern). Zudem kann man sich die Konzerte live via FM4 ins Wohnzimmer holen. (red, 15.7.2020)