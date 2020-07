Am Sonntag soll eine Entscheidung fallen: Maskenpflicht ja oder nein. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die WHO meldete einen Rekordanstieg bei den weltweiten Corona-Infektionen: Fast 238.000 neue Erkrankungen wurden in den letzten 24 Stunden registriert.

US-Präsident Trump erwägt weiter keine nationale Maskenpflicht. Obwohl es einen erneuten Rekord bei den Neuinfektionen gab – 77.638 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in den USA.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigt eine Entscheidung zur möglichen zweiten Maskenpflicht für Sonntag an.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) denkt über eine "Teilamnestie" bei den Corona-Strafen nach. Eine wie von der Opposition geforderte Generalamnestie weist er als "paradox" zurück.

Von gestern auf heute gab es in Österreich 32 Neuinfektionen.

Gesundheitsminister Rudi Anschober kündigte einen 17-Punkte-Aktionsplan. Teil davon sollen ein Ampel-System und schnellere Tests.



In den niederösterreichischen Coronavirus-Clustern im Umfeld der "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" und des Schlachtbetriebs in Eggenburg gibt es weitere Erkrankungen.



In den Bussen des Verkehrsverbunds Vorarlberg sollen Maskenverweigerer zukünftig eine Geldstrafe bezahlen müssen.



Erneuter Rekord an Neuinfektionen in den USA – 77.638 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Präsident Donald Trump erwägt dennoch keine nationale Maskenpflicht.

Indien meldet nach den USA und Brasilien als drittes Land mehr als eine Million festgestellte Corona-Infektionen.



Mehr als zwei Millionen nachweisliche Infektionen in Brasilien. Die Dunkelziffer dürfte laut Experten aber deutlich höher sein.









WHO meldet neuen Rekordanstieg

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen neuen Rekordanstieg bei den Corona-Infektionen: In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit fast 238.000 neue Erkrankungen registriert worden. Die bisher größte Zahl von Neu-Infektionen binnen eines Tages hatte die UNO-Gesundheitsorganisation am Sonntag mit gut 230.000 Fällen verzeichnet.

Zuletzt habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen, so die WHO. Die Zahl der Todesfälle bleibe derzeit dagegen konstant bei durchschnittlich rund 5.000 täglich.

Kurz kündigt Entscheidung zu Maskenpflicht für Sonntag an

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten für den kommenden Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt. In der "ZiB2" teilte Kurz mit, dass er an diesem Tag ein Gespräch mit dem Vizekanzler und den zuständigen Ministern führen werde. Bis Sonntag werde man die Zahlen sehr genau beobachten und dann eine Entscheidung treffen.

Die Maskenpflicht sei "definitiv eine Möglichkeit, etwas das notwendig werden kann", sagte der Bundeskanzler. Eine Maskenpflicht alleine würde aber nicht ausreichen, darüber hinaus brauche es auch ein zielgerichtetes Vorgehen in den Bezirken.

Trump erwägt keine nationale Maskenpflicht

Die USA haben am dritten Tag in Folge einen Rekordanstieg bei den Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Binnen 24 Stunden wurden 77.638 Neuinfektionen registriert, wie aus einer Zählung der Johns Hopkins Universität in Baltimore am Freitagabend (Ortszeit) hervorgeht.

US-Präsident Donald Trump erwägt dennoch keine nationale Maskenpflicht. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit "Fox News" antwortete Trump: "Nein, Ich möchte, dass die Menschen gewisse Freiheiten haben."

Der amerikanische Seuchenexperte Anthony Fauci hatte vor kurzem führende Politiker einzelner Bundesstaaten und Städte aufgefordert, ihre Bürger so nachdrücklich wie möglich zum Tragen von Masken zu drängen. Trotz Rekord-Neuinfektionen finden die USA beim Mund- und Nasenschutz bisher keine gemeinsame Linie. Derzeit gilt in etwa der Hälfte der Bundesstaaten eine Maskenpflicht, und innerhalb der Bundesstaaten gibt es Streit darüber. Auch Hollywood-Stars riefen in einer Kampagne die Bürger zum Tragen von Masken auf.

In einer Strafanstalt in Seagoville/Texas haben sich einem Bericht des Senders NBC zufolge 1.072 von insgesamt 1.798 Insassen mit dem Coronavirus infiziert. Auch zehn Angehörige des Wachpersonals seien positiv getestet worden.

Kogler kann sich "Teilamnestie" für Corona-Strafen vorstellen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kommt der Opposition bezüglich deren Forderung nach einer Generalamnestie bei Coronastrafen einen Schritt entgegen. In einem Interview mit den "Vorarlberger Nachrichten" kann er sich "eine Art Teilamnestie" vorstellen. Das sei derzeit aber noch kein Thema.

Eine Generalamnestie wäre für Kogler "paradox", weil man jetzt auch über eine neue Maskenpflicht rede. Der Vizekanzler ist "schon dafür, dass Strafen refundiert werden, wenn die Exekutive zu Unrecht Mandate verhängt hat. Zunächst werden sich die Gerichte aber mit Einzelfällen befassen müssen. Wenn sich dort rausstellt, dass bestimmte Kategorien wackelig sind und sich ein Muster ergibt, kann man eine Art Teilamnestie machen. Davon sind wir aber noch weit entfernt", betont Kogler. Er vergleicht das "mit Radaranlagen, die unscharf sind. Nur weil der Toleranzbereich einmal größer und einmal kleiner ist, werden wir nicht alle Radarstrafen für Raser erlassen."

Steigende Zahlen in Österreich – Anschober kündigte 17-Punkte-Aktionsplan an

In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit 169 Neuinfektionen gemeldet. Den größten Anstieg gab es in Oberösterreich mit 60 neuen Infektionen, gefolgt von Wien (57) und Niederösterreich (38).

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte am Freitag einen 17-Punkte-Aktionsplan an, von dem ein Teil schon im Sommer im Ministerrat beschlossen werden soll. Im Mittelpunkt steht das geplante Ampelsystem, das mehr Transparenz bei den Maßnahmen bringen soll. Derzeit würden die Leitlinien ausgearbeitet und der Frage nachgegangen werden, ob eine Begrenzung auf Bezirksebene sinnvoll sei. Die jeweilige Ampelfarbe in den Regionen werde sich jedenfalls nicht nur an Infektionszahlen orientieren, ließ Anschober wissen. Insgesamt gebe es vier Indikatoren, darunter etwa die Auslastung der Spitalskapazitäten.

Als Teil des Aktionsplans soll auch die Hotline 1450 evaluiert werden. Tests sollen künftig schneller abgehandelt werden. Anschober kündigte einen Erlass an, der den Zeitraum zwischen Symptommeldung und Testergebnis auf maximal 48 Stunden reduzieren soll. Unklar ist offenbar nach wie vor, wie mit Verdachtsfällen in Kindergärten und Schulen langfristig umgegangen wird.

Dass es nach der schrittweisen Öffnung zu regionalen Ausbrüchen kommen könnte, sei "klar" gewesen, sagte Anschober am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Die Kritik an den unterschiedlichen Maskenregelungen in den Bundesländern wies der grüne Politiker zurück, die Situation sei gut überschaubar.

Gesundheitsminister Anschober und Virologin Puchhammer-Stöckl gaben am Freitag eine Pressekonferenz. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Weitere Fälle in niederösterreichischen Clustern

In den niederösterreichischen Clustern sind am Samstag weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Die Zahl der Erkrankten um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" in Wiener Neustadt kletterte um vier auf 26, zwei weitere Erkrankte seien im Burgenland gemeldet und fallen unter die dortige Zuständigkeit.

Eine der vier positiv getesteten Personen ist dem Sprecher zufolge eine Krankenschwester des Landesklinikum Wiener Neustadt. Die Station des Spitals sei daraufhin für Besucher gesperrt worden.

Beim Cluster des Schlachthofs in Eggenburg (Bezirk Horn) ist ein weiterer Folgefall aufgetreten, somit seien derzeit 38 Mitarbeiter und vier weitere Personen infiziert.

Die Ausweitung der Maskenpflicht ist in Niederösterreich trotz der Cluster kein Thema. Königsberger-Ludwig und Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner verwiesen in diesem Zusammenhang am Freitag auf "das gut funktionierende Contact Tracing" mit dem bisher alle Hotspots rasch eingegrenzt worden seien.

Geldstrafen für Maskenverweigerer in Vorarlberger Bussen

In den Bussen des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV) sollen Maskenverweigerer – analog zur Vorgangsweise in den Zügen – künftig eine Geldstrafe bezahlen müssen. Entsprechende Abklärungen seien im Gang, informierte am Freitag Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne). Weil die Trage-Bereitschaft abgenommen habe, werden auch "Sanktionsmöglichkeiten für Mobilbegleiter notwendig", so Rauch.

Sowohl die Zahl der Maskenverweigerer als auch deren Aggressivität habe zuletzt leider zugenommen, sagten Rauch und VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand. Bisher habe man auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste gesetzt, nach gutem Beginn habe diese Herangehensweise in der jüngsten Vergangenheit aber nicht mehr gut funktioniert, bedauerte Rauch.

Indien drittes Land mit mehr als einer Million Corona-Fällen

Indien meldet nach den USA und Brasilien als drittes Land mehr als eine Million festgestellte Corona-Infektionen. Das Virus hat sich in den vergangenen Wochen rasch von den Großstädten aufs Land und in kleinere Städte verbreitet. Am Freitag meldeten die indischen Behörden 34.956 Neuinfektionen. Damit stieg die Zahl der nachgewiesenen Fälle binnen 24 Stunden auf 1.003.832. Bislang starben nach offiziellen Angaben 25.602 Menschen an oder mit dem Virus. Experten befürchten, dass Indien der Höhepunkt noch bevorsteht. Mit einer Million Ansteckungsfällen stehe das Land gemessen an seinen 1,3 Milliarden Einwohnern noch vergleichsweise gut da, sagen Experten.

Mehr als zwei Millionen Infizierte in Brasilien

Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in Brasilien seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasilia am Donnerstag (Ortszeit) hervor. Im größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas starben bisher über 76.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit.

Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften aber noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bisher bekannt und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner. (red, 18.7.2020)