Wenn die zweite Welle anrollt, wollen wir zumindest feinstofflich gewappnet sein. Die Stiftung Gurutest fasst die besten "alternativmedizinischen" Tipps und spirituellen Kniffe zur Heilung und Prävention rund um das Coronavirus zusammen. Zwischen Humbug ausgebildeter Ärzte und eingebildeter Scharlatane passt da oftmals kein Blatt Papier. Dafür darf sogar getanzt werden.

Was hilft gegen Corona? Für manche Heiler gibt es mehr als nur die Maske. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Platz 10: Dr. Panis wunderbare Therapiefläschchen. Bereits im März empfahl die Stiftung Gurutest die "Mirabilis-Therapiefläschen" des Wiener Arztes Michael Pani. Die funktionierten so: Man legte sich die Fläschchen, die unter anderem gegen Viren wirken sollten, auf die Brust. Und wartete. Auf seiner Webseite versprach der Arzt: "Durch den Körperkontakt tritt die energetische Information nach der Methode Dr. Michael Pani aus den Essenzen in das körpereigene Wasser über und übermittelt den Körperzellen die notwendige Information."

Nach dem Erscheinen des Blogbeitrags muss ein regelrechter Run auf die Therapiefläschchen eingesetzt haben, denn mittlerweile sind alle Hinweise auf die "Informationsmedizin", die Fläschchen und die Heilversprechen von der Webseite des Arztes verschwunden und plötzlich ist auch der Webshop mit den Zauberfläschchen um 50 Euro nicht mehr auffindbar. Sind die Zaubermittel ausverkauft? Oder bereitet sich unser innovativer Arzt für ein Referat bei der Ärztekammer vor und kommt deswegen nicht dazu, seine Fläschchen aufzufüllen?

Platz 9: Der feinstoffliche Dialog mit dem Virus. Cornelius van Lessen ist nach eigenen Angaben ein "feinstofflicher Virenscanner". Der Heiler hat den "Röntgenblick", der freilich nicht immer ungetrübt ist, wie der Blogger bereits am eigenen Leib erleben durfte. Wie dem auch sei, van Lessen zeigt uns in einer schönen Performance auf dem Sender Delphin TV, dass er Viren nicht nur mit dem strengen Blick anschaut, sondern schon mal aufräumt bei den ungeliebten Krankheitserregern. Wenn van Lessen die Augen schließt, dann schaltet er auf scharf: "So jetzt stellen wir uns die ganzen Zellen der Menschen vor, und gehen da hinein und bitten um Heilung für diese Zelle." Van Lessen macht dann die Zelle von Innen stärker und programmiert fleißig um. Er stellt sich das Virus als Person vor und plaudert mit ihm: "Ich habe dem Virus gesagt, wenn Du den Menschen umbringst, das bringt Dir nichts, dann kannst Du Dich auch nicht vermehren." Das kommt natürlich an, diese Sprache und keine andere versteht das Virus.

DelphinTV

Platz 8: Fernheilung, kostenlos. Man ist schnell einmal ein paar hundert Euro los, wenn man arrivierte und erfahrene Fernheiler für eine Corona-Behandlung aus der Distanz beauftragt. Dass es auch anders geht, beweist die Energetikerin Hildegard Ehgartner aus Deutschlandsberg. Auf ihrer Webseite schreibt sie: "Aus Anlass der Corona Krise biete ich meine Dienste mit Fern­hei­lung gerne kostenlos an, um auch einen Beitrag zu leisten. Dazu benö­tige ich nur einen Namen (Vorname), Ort und Zeit. Die unter­stützte Person sollte zu dem verein­barten Zeit­punkt unge­stört sein und bequem sitzen, beide Beine auf dem Boden."

Platz 7: Chinesischer Knoblauchtee. Das ist alles andere als eine homöopathische Dosis. Einen Tee aus acht Knoblauchzehen empfiehlt mir der Schamane meines Vertrauens per Whatsapp. Damit lasse sich der "China Crown Virus" heilen, das sage die "alte chinesische Medizin". Meine Sozialkontakte, das sage ich, werden nach dem Genuss des heißen Aufgussgetränks jedenfalls darauf achten, eine ganze Herde ausgewachsener Elefanten Abstand zu mir zu halten.

Wenn es der Schamane sagt, muss es stimmen. Screenshot: Christian Kreil

Platz 6: Dr. Altrichters Heilsymbole. Der Zillertaler Arzt Robert Altrichter hat uns ein paar Halbkreise auf einen Zettel gemalt. Die Halbkreise halten das Virus in Schach, wenn wir uns ein paar Minuten auf das Blatt Papier stellen. Aber wir können auch einen Krug Wasser auf den Zettel stellen. Das Wasser übernimmt dann die heilenden Informationen von der Heilsymbolik und wenn wir das Wasser dann trinken, schauen Bill Gates und seine Impfforscher alt aus. Die Hoffnung, dass es sich beim Auftritt des Arztes um ein Casting-Video für den Tiroler Kabarett-Sommer handelt, bleibt leider unerfüllt.

Ärztliche Tipps zur Virenabwehr

Platz 5: Der Herz-Lungen-Tanz der Anthroposophen. Vorneweg: Unser Vortänzer Theodor vom anthroposophischen Thinktank Eurythmy4you weist uns darauf hin, dass es "keinen hundertprozentigen Schutz gegen Viruserkrankungen gibt." Aber mit einer flotten Sohle auf dem Parkett kann man zumindest schön "an den Lungenkräften arbeiten". Falls uns das Virus dennoch hinwegrafft, ist das Karma unser Freund: "Wenn es einen trotz allem erwischt, nimmt man damit ein zum Teil gemeinsames Schicksal auf sich." Tipp der Stiftung Gurutest: Die volle Dröhnung anthroposophischer Corona-Weisheiten finden Sie im "AnthroposophieBlog" von Oliver Rautenber;.

eurythmy4you deutsch

Platz 4: Grabovois Entkeimung aus dem Knie. Der russische Heiler Grigori Grabovoi ist für seine "Heilzahlen" bekannt. Einem veritablen Virus wie Corona rückt ein Kapazunder wie er freilich nicht bloß mit einer Zahlenreihe auf den Pelz, hier ist ein spirituelles Kreuzfeuer nötig. Die Anleitung zur Ausleitung des Virus ist recht präzise: "In diesem Fall handelt es sich um eine Technik, bei welcher das Bewusstsein zuerst auf das rechte Kniegelenk und dann auf das linke Kniegelenk konzentriert wird (...) Und bei dieser Methode schaltet ihr mit eurer physischen Atmung ständig die Struktur der äußeren Realität ab, in der sich das Coronavirus befindet." Mit der Methode, so Grabovoi, ließen sich auch "irgendwelche Gegenstände im äußeren Raum vom Coronavirus entkeimen. Hierfür müsst ihr zwei sich kreuzende Strahlen von den Knien aus in Richtung dieser Objekte ausrichten." Die Stiftung Gurutest rät: Bloß nicht stolpern im Supermarkt, wenn wir beim Entkeimen des Einkaufswagerls die Strahlen aus dem Knie überkreuzen lassen.

Platz 3: Ein kräftiger Schluck Kuhurin. Das verlangt natürlich einen starken Magen, andererseits trinken wir natürlich lieber ein Glaserl Urin vom Rind oder Kalb, als am Schlauch zu hängen in einer Intensivstation. In Indien werden derlei Kuhurin-Partys von der hindu-chauvinistischen Bewegung "Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha" veranstaltet. Die sind so etwas wie die Identitäre Bewegung Indiens. Prost und Mahlzeit!

VOA News

Platz 2: Schwingungsglobuli von der Sonnenhexe. Die Apotheke zur Heiligen Elisabeth in Wien-Landstraße riet dem ob des Coronavirus besorgten Kunden Anfang März zu "informierten Schwingungsglobuli" aus dem Hause Solid-Sol. Hier wird gar nicht erst der Versuch gemacht, die Zuckerkugeln mit dem Nimbus einer ernstzunehmenden Arznei auszustatten. Die "informierten Schwingungsglobuli" werden von einer Energetikerin in der Steiermark abgepackt, die sich selbst als Sonnenhexe bezeichnet. Ein Produktblatt verspricht, dass die Globuli die "Löschfrequenzen der Viren" in sich bergen. Chapeau! Allerdings munkelt man, dass die Apothekerkammer nicht amüsiert ist ob des saloppen Umgangs der Wiener Apotheke mit der Wissenschaftlichkeit.

Platz 1: Der Feueratem-Rap. Zmmtatata, zmmtatata, zmmtatata, zmm, zmm. "Angst und Panik scheren uns einen Dreck...." Zmmtatata, und so weiter. "Jetzt ist Sommer, jetzt haben Viren Pause." Albert Kessler ist zur Corona-Demo in Linz gekommen - als "Spezialist für das natürliche Ausheilen von Covid-19". Das gehe mit viel Liebe und Meditation. Die Meditation führt er am Hauptplatz in Linz vor: Sie beginnt mit dem Feueratem-Rap, führt uns über ein gemeinsam gerauntes "Ohm" bis zu einem siebenfach gechanteten Mantra im Kronenchakra. Die Stiftung Gurtest rät: Anhören! Wer das länger als eine Minute aushält, dem platzen zwar alle Chakren, er verbrennt aber garantiert auch jeden Krankheitserreger im Umkreis von sieben persönlichen Auren ringsum.

Juergen Lessner

(Christian Kreil, 30.7.2020)

