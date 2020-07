Die Nasa-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken sollen die ISS am 1. August an Bord des Raumschiffs Crew Dragon wieder verlassen

Hurley (rechts) und Behnken sollen am 2. August wieder auf der Erde landen. Foto: Space X

Nach zwei Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sollen die beiden Nasa-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken Anfang August ihre Rückreise zur Erde antreten. Sie sollen am 1. August an Bord des Raumschiffs Crew Dragon der privaten Raumfahrtfirma Space X von der ISS abdocken, wie Nasa-Chef Jim Bridenstine auf Twitter mitteilte.

Am 2. August sollen die beiden Raumfahrer dann im Pazifik landen. Ob der Zeitplan so eingehalten werden könne, liege aber letztendlich am Wetter.

Private Premiere

Behnken und Hurley waren Ende Mai vom Nasa-Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida als erste Space-X-Passagiere abgehoben. Die beide Weltraumveteranen, die schon jeweils zweimal im Rahmen des Spaceshuttle-Programms im All waren, befinden sich auf einer Testmission: Sie sollen das Space-X-Transportsystem prüfen, das bald schon als reguläres Taxi zur ISS dienen könnte.

Seit dem Ende des Spaceshuttle-Programms 2011 waren von den USA aus keine Astronauten mehr ins All gestartet. Dass die USA seither auf Russland angewiesen waren, um Astronauten ins All zu bringen, sorgte politisch zunehmend für Unmut. Zudem hat die russische Raumfahrtagentur Roskosmos die Preise für Astronautentransporte immer weiter erhöht – rund 80 Millionen Euro kostet ein Platz in der Sojus derzeit. Space X soll künftig rund 55 Millionen Euro pro Astronaut erhalten.

Konkurrenz im All

Um einen kommerziellen Markt für Raumflüge zu etablieren und damit wieder unabhängig von den russischen Sojus-Transporten zu werden, haben die USA in den vergangenen Jahren Milliarden in die private Raumfahrt investiert. Auch Space-X-Konkurrent Boeing will bald mitmischen und hat im Auftrag der Nasa mit dem Starliner ein eigenes Raumschiff entwickelt. Der erste unbemannte Testflug zur ISS war im Vorjahr allerdings aufgrund eines Softwarefehlers gescheitert, eine Wiederholung ist noch in diesem Jahr geplant. (dare, 18.7.2020)