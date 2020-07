Cloudflare hatte einen Router falsch konfiguriert, weshalb viele Dienste und Games nicht mehr nutzbar waren. Foto: Cloudflare

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren etliche Websites und Dienste kurzzeitig nicht erreichbar. Der großflächige Ausfall geht auf Cloudflare zurück. Der Infrastruktur- und DNS-Dienstleister soll einen Router in den USA falsch konfiguriert haben. 27 Minuten lang dauerte die Störung laut eigenen Angaben daraufhin an.

Kein Hack, sondern selbst verschuldet

Besagter Router in Atlanta soll irrtümlich sämtlichen Datenverkehr über sich geleitet haben. Dies führte dazu, dass der Backbone-Datenverkehr aufgrund der Überlastung teilweise zusammenbrach. Cloudflare betont, dass kein Hack oder dergleichen schuld an dem Ausfall war.

Foto: Cloudflare

Etliche Dienste nicht abrufbar

Facebook, AWS, Discord und auch populäre Games wie Fortnite und League of Legends hatten dadurch mit Problemen zu kämpfen. Der Datenverkehr im weltweiten Cloudflare-Netz brach zudem um etwa 50 Prozent ein. Cloudlfare will nun sicherstellen, dass ein derartiger Fehler in Zukunft nicht mehr passiert. (red, 19.7.2020)