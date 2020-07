Künstlerische Darstellung der Marssonde "Hoffnung" vor dem Roten Planeten. Illustration: AP/Alexander McNabb/Mohammed Bin Rashid Space Centre

Nach zweimaligem Aufschub wegen schlechten Wetters soll die erste Marsmission der Vereinigten Arabischen Emirate in der Nacht auf Montag starten. Die Sonde Al-Amal, auf Deutsch "die Hoffnung, soll um um 23.58 Uhr (MESZ) vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima mit der Trägerrakete H-II ins All starten – vorausgesetzt, das Wetter spielt diesmal mit. Ursprünglich war der Start für vergangenen Dienstag geplant gewesen.

Nach den Plänen der Emirate soll die 1.350 Kilogramm schwere Sonde im Februar 2021 in eine elliptische Umlaufbahn des Roten Planeten einschwenken und ihrer seiner drei wissenschaftlichen Hauptinstrumente Informationen über die Atmosphäre und Wetterveränderungen auf dem Mars sammeln. Gebaut wurde Al-Amal von Ingenieuren aus den Emiraten und den USA an der University of Colorado Boulder, den Start übernimmt der japanische Mitsubishi-Konzern.

Ambitioniertes Programm

Für die Vereinigten Arabischen Emirate geht um mehr als einen Beitrag zur interplanetaren Klimaforschung: Die ölreiche Erbmonarchie auf der Arabischen Halbinsel will pünktlich zum 50-jährigen Jubiläums ihres Bestehens 2021 in die Raumfahrtelite aufsteigen. Erst 2014 hat das Land eine eigene Weltraumagentur gegründet und seither Milliardensummen in den Aufbau der nationalen Raumfahrt investiert. Erklärtes Ziel ist, einen innovativen neuen Wirtschaftssektor zu schaffen und damit ein Stück unabhängiger vom Erdöl zu werden.

Die derzeit günstige Planetenkonstellation erlaubt eine vergleichsweise schnelle und günstige Reise zum Mars – das führt nun zu einer regelrechten Aufbruchstimmung in Richtung Mars: In Kürze wollen auch China und die USA zum Roten Planeten starten. Die chinesische Mission Tianwen-1 soll frühestens am 23. Juli starten, der neue Nasa-Marsrover Perseverance voraussichtlich am 30 Juli. Eigentlich hätte auch ein europäischer Marsrover aufbrechen sollen, aufgrund technischer Probleme musste der Start aber auf 2022 verschoben werden. (dare, 19.7.2020)