Weiterhin nicht einer Meinung: Der niederländische Premier Mark Rutte, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron (von links nach rechts). Foto: APA / AFP / Francisco Seco

Wer auf EU-Ebene für sein Land und für das gemeinsame Europa etwas erreichen will, der braucht als Premierminister oder Bundeskanzlerin vor allem eine robuste körperliche Verfassung, gutes Sitzfleisch und die Fähigkeit, mit sehr wenig Schlaf auszukommen. Diese Regel hat sich beim EU-Sondergipfel zum langfristigen EU-Budgetrahmen bis 2027 und zum Wiederaufbaufonds am Wochenende in Brüssel wieder einmal bewahrheitet.

Von Freitag, zehn Uhr Vormittag, an, hatten die 27 Staats- und Regierungschefs dazu das ganze Wochenende hindurch praktisch durchverhandelt, sei es im Plenum oder in kleinen Gruppen. Aber noch Sonntagnachmittag, als Ratspräsident Charles Michel ankündigte, dass er die Sitzung bald wieder aufnehmen und einen neuen Gesamtvorschlag vorlegen werde, war nur eines klar: Von einer Einigung war man weit entfernt.

Wie vom STANDARD zuvor berichtet, wurde für 19 Uhr eine neue Verhandlungsrunde angesetzt. Kurz darauf bestätigte Barend Leyts, Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel, den Start dieser großen Runde. Dann soll es ein "letztes Angebot" der "Sparsamen Vier" geben, der Gruppe aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark, die zu strenger Kontrolle bei Ausgaben von Finanzmitteln aufruft. Rabatte und Zuschüsse sollen diesem Vorschlag nach 50/50 geteilt werden, der Gesamtbetrag der Hilfen aus dem Wiederaufbaufonds solle demnach 700 Milliarden Euro betragen. Voraussetzung ist nach Sicht der Gruppe auch, dass sich am Vorschlag zu den Rabatten – 287 Millionen für Österreich – nichts mehr ändere. Danach werde man sehen, ob der Gipfel abgebrochen, oder ob auf der Basis dieses "letzten Angebotes" weiter verhandelt werde. Dann könnten die Gespräche bis in den Morgen dauern.

Zähe und lange Verhandlungen

Diplomaten schlossen nicht aus, dass es am Abend zu einem sofortigen Abbruch kommen könnte, weil man von einem Kompromiss und positiven Abschluss meilenweit entfernt sei. Er habe "eine solche Uneinigkeit noch nie erlebt", gab der luxemburgische Premier Xavier Bettel zu Protokoll. Der Sitzungsbeginn war zuvor ständig weiter nach hinten verschoben worden.



Sollte man weitermachen, so sagten sie, würden die Verhandlungen weit in die Morgenstunden des Montags dauern. Kanzler Sebastian Kurz wollte am Abend eigentlich wieder zurück in Wien sein, wo eine Entscheidung der Regierung über die Wiedereinführung der Maskenpflicht anstand. Er musste die Abreise von Brüssel aber verschieben, weil man nicht damit gerechnet hatte, dass es so lange dauern würde. Er hielt eine Einigung für "möglich, aber da müssten alle nachgeben".

Dabei waren die "sparsamen Vier" der Hauptanlass, wieso so lange verhandelt wurde. Sie hatten sich zusammengeschlossen und von Anfang an eine Zustimmung zu den Plänen der Kommission abgelehnt, die Michel in leicht abgeänderter Form zur Debatte gestellt hatte.

Ablehnung auch bei den Großen

Insgesamt ging es um die Verteilung von knapp 1850 Milliarden Euro in den Jahren 2021 bis 2027, davon 1074 Milliarden im regulären Haushalt, 750 Milliarden im Wiederaufbaufonds zur Unterstützung der Mitgliedsländer, die von den Folgen der Corona-Krise am härtesten betroffen sind. Die Speerspitze der Gruppe, alles kleine Nettozahlerländer, die zudem bisher einen EU-Beitragsrabatt bekommen, der ihnen ursprünglich nach dem Brexit gestrichen werden sollte, bildete der Niederländer Mark Rutte. Er trug – assistiert von Kurz, dem Schweden Stefan Löfven und der Dänin Mette Frederiksen – die härtesten Einwände vor. Rutte verlangte, dass beim Wiederaufbaufonds der Anteil der nicht rückzahlbaren EU-Zuschüsse statt 500 Milliarden Euro nicht mehr als 400 Milliarden betragen dürften. Das lehnten wiederum die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und vor allem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ab, die den Plan von 500 Milliarden selber vorgeschlagen hatten.



Als zweiten Punkt mahnte Rutte ein, dass die Modalitäten der Mittelvergabe verschärft werden müssten – insbesondere, ob die Zuschussempfänger die Reformauflagen erfüllten. Der Niederländer geriet besonders stark in die Kritik, weil er sich als unnachgiebig präsentierte. Italiens Premier Giuseppe Conte schoss sich frontal auf ihn, aber auch generell auf "die Vier", ein.

Erfreuter Kurz

Ratschef Michel hatte seit Freitag versucht, den Widerstand durch Zugeständnisse zu lockern. Einerseits sollte das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten beim Wiederaufbau verändert werden, wie Rutte es wollte. Gleichzeitig erhöhte er mehrfach die für fünf Staaten möglichen Beitragsrabatte – auch für Österreich.



Darüber zeigte sich Kurz hocherfreut. Ursprünglich seien nur 137 Millionen Euro pro Jahr als Rabatt vorgesehen gewesen, sagte er am Sonntag, das sei zunächst auf 237 Millionen und am Freitag auf 287 Millionen Euro erhöht worden. Am Ende könnten es sogar mehr als 300 Millionen Rabatt sein, glaubte Kurz.



Wie seine Kollegen bei den "sparsamen Vier" pochte er darauf, dass die EU-Subventionsvergabe an das Einhalten der Rechtstaatlichkeit gebunden wird. Über den Mechanismus dazu wurde heftig gerungen. Ungarns Premier Viktor Orbán drohte aber damit, dass er keinerlei Einschränkung in Sachen Rechtsstaatlichkeit dulden, notfalls den Gipfel platzen lassen werde.



Wie man auf diesem Feld eine Lösung finden wird, blieb zunächst völlig offen. Etwas ins Hintertreffen geriet dadurch die Debatte, wofür die Wiederaufbaugelder vor allem verwendet werden sollen – für Klimaschutz, Digitalsierung oder Reformen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 19.7.2020)