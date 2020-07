Barbara Krenn leitet die ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik – multimedial. Foto: ORF / Hans Leitner

Der ORF bestellt Barbara Krenn zur Leiterin der ORF-Hauptabteilung "Religion und Ethik – multimedial". Krenn war zuletzt u. a. Sendungsverantwortliche der Fernsehreihe "FeierAbend" und interimistische Leiterin der TV-Religion.

Barbara Krenn, 1973 in Judenburg geboren, studierte in Graz und Tübingen Theologie. Seit 1999 ist sie als Religionsjournalistin im ORF tätig. Neben "Feierabend" war sie auch für die Magazine "Orientierung" tätig und bei "kreuz und quer" für Eigen- und Auftragsproduktionen zuständig. Im Jahr 2010 übernahm sie als leitende Redakteurin die Verantwortung für die Sendungen "Religionen der Welt", "Was ich glaube" und "FeierAbend". Zu Beginn des Jahres wurde Krenn mit der interimistischen Leitung der Hauptabteilung Religion-Fernsehen und der Erstellung eines Konzepts für die Zusammenführung der ORF-Religionsabteilungen Radio, TV und ON zu einer multimedialen Abteilung beauftragt. (red, 20.7.2020)