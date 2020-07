Sparsam: Kanzler Sebastian Kurz. Foto: EPA / John Thys

Wäre es nach den Plänen der EU-Kommission gegangen, hätten mit dem neuen mittelfristigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 auch die Rabatte auf die Budgetbeiträge der relativ zu Landesgröße und Wirtschaftskraft wichtigsten Nettozahlerländer ganz abgeschafft werden sollen. Betroffen sind davon Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark – also die "Sparsamen Vier" – plus Deutschland. Da genau diese fünf am wenigsten von der starken Ausweitung des Volumens an EU-Subventionen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds profitieren würden, kam man beim Sondergipfel auf Vorschlag von Ratspräsident Charles Michel überein, dass die Beitragsrabatte für weitere sieben Jahre erhalten werden. Dem stimmten auch andere Nettozahler wie Frankreich oder Italien zu, die sich mit der Vierergruppe ein hartes Match um die Reduzierung des Volumens der Zuschüsse im Wiederaufbaufonds lieferten.

Ausgleich für Wiederaufbau

Die nunmehr 390 Milliarden Euro (statt 500) betragenden Corona-Hilfen für, vor allem, Italien, Spanien und Frankreich sollen zwar über künftige EU-Steuern auf Plastik und Digitalgeschäft finanziert werden – aber die verhältnismäßige Belastung durch Zahlungen ins reguläre EU-Budget (1074 Milliarden Euro in sieben Jahren) würde sich für die Nordländer überproportional verschlechtern.

Dazu kommt, dass auch noch die Finanzlücke durch den EU-Austritt Großbritanniens, eines großen Nettozahlers von zuletzt elf Milliarden Euro, von den 27 übrigen Mitgliedstaaten geschlossen werden muss. Das komplizierte Rabattsystem war vor Jahrzehnten von den Briten durchgesetzt worden, als Ausgleich dafür, dass sie viel weniger als die anderen aus Agrartöpfen bezogen.

Kompromiss nicht blockieren

Der Abschlag orientiert sich am Errechnungsschlüssel, der seit 2014 gilt, noch unter Kanzler Werner Faymann fixiert. Österreich bekommt nun noch deutlich drauf: Bis 2027 einen Beitragsrabatt von 287 Millionen Euro pro Jahr (statt 137 Mio), Wien muss also in sieben Jahren rund zwei Milliarden weniger nach Brüssel überweisen als zunächst befürchtet. Es könnte im Finale auch noch etwas mehr werden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz dem STANDARD, aber er "werde deswegen einen Kompromiss nicht blockieren".

Dänemark erhält einen Abschlag von 222 Mio. pro Jahr, Schweden 823 Mio. Euro/Jahr, die Niederlande 1,576 Milliarden Euro (bedingt durch hohe Mehrwertsteueranteile durch die große Häfen), Deutschland, größter Nettozahler, 3,671 Milliarden. (Thomas Mayer, 20.7.2020)