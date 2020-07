Eine neue ORF-Prüfungskommission wurde von der KommAustria bestellt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Medienbehörde KommAustria hat eine neue ORF-Prüfungskommission bestellt. Den Zuschlag in dem europaweiten Ausschreibungsverfahren erhielten die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH aus Wien und die HLB Vorarlberg GmbH Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, teilte die KommAustria am Dienstag in einer Aussendung mit.

Aufgabe der Kommission ist die Kontrolle der wirtschaftlichen, sparsamen und zweckmäßigen Verwendung des ORF-Programmentgelts. Außerdem ist sie für die jährliche Abschlussprüfung des ORF und seiner Konzerngesellschaften zuständig.

Die neue Prüfungskommission nimmt ihre gesetzlich auf fünf ORF-Geschäftsjahre befristete Tätigkeit im Oktober 2020 auf, während die gegenwärtige Prüfungskommission bestehend aus KPMG Austria und PKF Wien noch mit dem ORF-Geschäftsabschluss für das Jahr 2020 beschäftigt sein wird. (APA, 21.7.2020)