Frankreich will der chinesischen Technologiefirma nicht verbieten, in dem Land zu investieren. Es gebe "kein generelles Verbot" für Huawei in Frankreich, sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire. "Wir werden Huawei nicht verbieten, in das 5G-Netz zu investieren, wir werden aber unsere nationalen Sicherheitsinteressen schützen", sagte Le Maire.

Großbritannien wirft Huawei raus

Zuvor hatte Großbritannien angekündigt, bis 2027 dürfe das britische 5G-Netz keine Komponenten von Huawei mehr enthalten. Die US-Regierung wirft Huawei eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in China und Spionage vor. Huawei weist dies zurück. Beweise gibt es bis dato nicht. (APA, 21.07.2020)