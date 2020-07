Ein seltenes Bild von US-Präsidenten Donald Trump mit Mund-Nasen-Schutz. Foto: APSemansky

Das Wichtigste in Kürze:

Die Zahl der Corona-Todesopfer in den USA steigt: Mittlerweile gibt es mehr als 142.000 Tote . US-Präsident Donald Trump weiter gegen eine landesweite Maskenpflicht



in den USA steigt: Mittlerweile gibt es mehr als . US-Präsident Donald Trump weiter gegen eine landesweite Der Pharmakonzern AstraZeneca geht davon aus, dass bis Ende des Jahres ein Corona-Impfstoff am Markt sein wird.

geht davon aus, dass bis Ende des Jahres ein am Markt sein wird. In Österreich gilt ab Freitag wieder die Maskenpflicht in Supermärkten sowie in Post- und Bankfilialen .



in sowie in . Australien vermeldete eine neue Rekordzahl von Neuinfektionen: 500 Fälle pro Tag.

vermeldete eine neue von Neuinfektionen: 500 Fälle pro Tag. Mehr als zwei Millionen Corona-Tote und ein weiterer rasanter Anstieg in Brasilien .

und ein weiterer rasanter Anstieg in . Die Zahl der weltweit Infizierten beträgt laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters mehr als 15 Millionen Menschen.

Corona-Todesfälle in den USA nehmen zu

Die Vereinigten Staaten verzeichnen mittlerweile mehr als 142.000 Corona-Todesopfer. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Todesfälle pro Tag leicht gesunken, am Montag stieg sie allerdings wieder über 1.000 Personen an. Das ist die höchste Rate seit Anfang Juni, wie die Nachrichtenagentur Reuters vermeldete. Damit sind die Zahlen in zwei aufeinanderfolgenden Wochen weiter gestiegen. Experten warnen vor Engpässen in Spitälern aufgrund der Zunahme. Die Behörden meldeten in den vergangenen zwei Wochen zwischen 60.000 und 77.000 Neuinfektionen pro Tag. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Florida, Georgia, Texas, Arizona und Kalifornien.

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner auf eine Verschlimmerung der Coronavirus-Pandemie eingestimmt. "Es wird wahrscheinlich leider schlimmer werden, bevor es besser wird", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Ich sage das nicht gerne über Dinge, aber so ist es." Trump ermunterte die Amerikaner zum Tragen von Schutzmasken, wenn kein Abstand gehalten werden kann: "Ob Sie die Masken mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung, sie werden einen Effekt haben und wir brauchen alles, was wir kriegen können." Der Republikaner lehnt eine landesweite Maskenpflicht allerdings ab.

Pharmakonzern will Impfstoff bis Jahresende auf den Markt bringen

Der Pharmakonzern AstraZeneca plant, bis Ende des Jahres einen Coronavirus-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Dieser soll weltweit "zum Selbstkostenpreis" erhältlich sein, wie der Chef des Unternehmens, Pascal Soriot, am Dienstag dem französischen Radiosender RTL sagte. Eine Einheit soll demnach für 2,50 Euro verkauft werden. Das Unternehmen hoffe, bis Ende des Jahres einen Impfstoff zu produzieren. "Vielleicht etwas früher, wenn alles gut geht", fügte Soriot hinzu.

Erst am Montag hatte eine Studie im Fachmagazin "The Lancet" große Hoffnungen in den gemeinsam von AstraZeneca und der britischen Universität Oxford entwickelten Impfstoff geweckt. Der Stoff erwies sich in den ersten beiden Testreihen als für die Probanden gut verträglich und sorgte für die Bildung von Antikörpern sowie für eine Immunisierung gegen Covid-19. Die Ergebnisse einer dritten Testphase werden im Herbst erwartet. Ist diese erfolgreich, kann der Stoff danach massenweise produziert und verabreicht werden.

Unterdessen begann ein chinesischer Impfstoffhersteller am Dienstag mit der dritten Phase der Testung seines Wirkstoffes in Brasilien. Nach Angaben eines Arztes in einem Krankenhaus in Sao Paolo bekamen die ersten Freiwilligen den Impfstoff, dessen Wirksamkeit in den ersten zwei Phasen nachgewiesen wurde, wie "Lancet" berichtete. Japan lies unterdessen neben Remdesivir eine weiteres Mittel gegen Corona zu. Das Gesundheitsministerium genehmigte bei Covid-19-Erkrankungen den Einsatz von Dexamethason, ein gängiges und günstiges Steroid.

Regierung nimmt Lockerung der Maskenpflicht zurück

Wegen des Anstiegs der täglichen Covid-19-Infektionszahlen im dreistelligen Bereich hat die Regierung die Mitte Juni gelockerte Maskenpflicht wieder verschärft. In Supermarkt, Bank und Post muss ab Freitag erneut Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Hauptziel sei die Verhinderung einer zweiten Welle, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag. Ebenfalls ab Freitag ist die Einreise aus Risikogebieten nur noch mit negativem PCR-Test erlaubt. Das Corona-Ampelsystem, das das Covid-19-Risiko auf Bezirksebene einstufen soll, wird im Laufe des Augusts in Probebetrieb gehen.

Simulationsforscher Niki Popper spricht im "ZiB-Nacht"-Interview darüber, wie sinnvoll das Comeback der Maskenpflicht ist und wo die sich die Ansteckungsherde nach bisherigen Erkenntnissen befinden. Er erklärt auch, was er von dem angedachten Ampelsystem der Regierung hält.









ORF

Weitere Maßnahmen gegen das wieder lauter gewordene "virologische Grundgeräusch", so die Bezeichnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für die Zunahme der Infektionen mit SARS-CoV-2, sind strengere Regeln an den Grenzen und raschere Testungen. Der Bundeskanzler nannte in diesem Kontext Cluster, die insbesondere durch eingeschleppte "Balkan-Neuinfektionen" entstanden sind. Ebenfalls ab Freitag ist die Einreise aus Risikogebieten daher nur noch mit einem negativem PCR-Test erlaubt, der aus einem zertifizierten Labor stammen muss. Besonders hob Kurz hier den Westbalkan hervor: "Bitte unterlassen sie in diesem Sommer Reisen in diese Region!", appellierte der Bundeskanzler.

Rekord-Zuwachs an Neuinfektionen in Australien

In Australien hat die Ausbreitung des Coronavirus einen Rekordstand erreicht. Nach Angaben der Behörden vom Mittwoch wurden 501 neue Infektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das ist die höchste Zahl von festgestellten täglichen Neuansteckungen, seit sich das Virus nach Australien ausbreitete.

Der vorherige Höchststand war laut von der Nachrichtenagentur AFP zusammengetragenen Behördendaten am 28. März mit 459 Neuinfektionen erreicht worden. Die große Mehrheit der neuen Fälle konzentriert sich im Bundesstaat Victoria. Der Bundesstaat mit seiner Millionenmetropole Melbourne ist weitgehend vom Rest des Landes abgeriegelt. In der Nacht auf Donnerstag tritt in Melbourne eine allgemeine Maskenpflicht in Kraft. Melbourne ist die erste australische Stadt, die eine Maskenpflicht einführt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen in Australien liegt inzwischen bei knapp 13.000. Bis Mittwoch wurden im Land 128 Todesopfer der Pandemie gezählt.

Zwei Millionen Tote in Brasilien

Brasilien meldet mit 41.008 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie tags zuvor mit 20.257. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums steigt damit die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf über 2,159 Millionen. Auch die Zahl der Todesfälle verdoppelt sich im Tagesvergleich: offiziellen Daten zufolge sind weitere 1367 Menschen dem Virus erlegen. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf. (Zusammengestellt von der Reuters-Redaktion in Berlin.

Ansteckungen verdoppeln sich in Brasilien

Brasilien meldet mit 41.008 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie tags zuvor mit 20.257. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums steigt damit die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf über 2,159 Millionen. Auch die Zahl der Todesfälle verdoppelt sich im Tagesvergleich: offiziellen Daten zufolge sind weitere 1367 Menschen dem Virus erlegen. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Mehr als 15 Millionen Infizierte weltweit

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit mehr als 15 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und 616.000 Menschen an den Folgen verstorben. In mehr als 210 Ländern und Gebieten sind Infektionen gemeldet. Die USA weist in der Pandemie die weltweit meisten Coronavirus-Fälle und Todesopfer auf, gefolgt von Brasilien und Indien. Die Reuters-Statistik basiert auf offiziellen Daten der Gesundheitsministerien und Regierungen. (red, APA, Reuters, AFP, 22.7.2020)