Die US-Weltraumbehörde Nasa hat grünes Licht für den Start der Mission Mars 2020 mit dem Rover Perseverance am Donnerstag dieser Woche gegeben. "Wir sind bereit für den Start", sagte Nasa-Chef Jim Bridenstine am Montag bei einer Pressekonferenz. Der Zeitplan für die Mission sei trotz der Corona-Krise eingehalten worden. "Wir befinden uns wegen der Pandemie in außergewöhnlichen Zeiten, aber wir haben durchgehalten, wir haben diese Mission geschützt, weil sie sehr wichtig ist", sagte Bridenstine.

Der Start der Rakete vom Typ Atlas V mit Perseverance, dem bereits fünften Marsrover der Nasa, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ist für Donnerstagmorgen 7.50 Uhr Ortszeit (13.50 Uhr MESZ) geplant. Nach siebenmonatiger Reise soll der Rover am 18. Februar 2021 auf dem Roten Planeten landen.

Drohne an Bord

Das etwa SUV-große und rund eine Tonne schwere Fahrzeug soll unter anderem Gesteins- und Bodenproben sammeln, von denen sich die Forscher Rückschlüsse auf mögliches früheres Leben auf dem Mars erhoffen. Die Proben sollen von einer Nachfolgemission im Jahr 2031 auf die Erde zurückgebracht werden. Zudem hat der Roboter eine kleine Helikopterdrohne namens Ingenuity dabei, die kurze Testflüge durch die dünne Marsatmosphäre unternehmen soll.

Künstlerische Darstellung des Rovers bei Probebohrungen auf dem Mars. Illustration: NASA/JPL-Caltech

Ein Sommer, drei Missionen

Die USA haben in der Vergangenheit bereits vier Rover auf den Mars gebracht: Pathfinder, Spirit, Opportunity und Curiosity. China lancierte vergangene Woche seine erste eigene Mars-Mission. Eine Trägerrakete mit einem Orbiter, einem Landegerät und einem Rover hob am vergangenen Donnerstag vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Der Orbiter soll im Februar 2021 die Umlaufbahn des Roten Planeten erreichen. Drei Monate später soll der rund 200 Kilogramm schwere Roboter auf dem Mars landen und die Atmosphäre und den Boden des Roten Planeten untersuchen.

Am 19. Juli war mit Al-Amal auch die erste arabische Raumsonde in Richtung Mars gestartet, sie soll im Februar 2021 in einen elliptischen Orbit des Planeten einschwenken und wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen. (red, APA, 28.7.2020)