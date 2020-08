Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Schulter an Schulter

Tyler Mitchell, "I Can Make You Feel Good", 55 Euro / 206 Seiten, Prestel-Verlag, 2020 Foto: Tyler Mitchell, "Boys of Walthamstow", 2018/ Prestel

Tyler Mitchell war der erste schwarze Fotograf, der in der Geschichte der "Vogue" das Cover schoss: Jetzt hat der mittlerweile gefragte Künstler und Modefotograf den Bildband "I Can Make You Feel Good" herausgegeben.

Schützen

Sonnenbrille von Linda Farrow Foto: Hersteller

Katzenaugen als Sonnenschutz: Vergoldete Sonnenbrille der Londoner Brillendesignerin Linda Farrow. 829 Euro

Fesch machen

Kosmetiklinie für Männer "Boy de Chanel" Foto: Hersteller

Die Kosmetiklinie für Männer "Boy de Chanel" wird erweitert. Neu sind neben Moisturizer, Augenstift und Nagellack, Concealer in acht Schattierungen. 43 Euro

Versprechen

Hemd von Christopher Kane Foto: Hersteller

Christopher Kane hat für diesen Sommer eine kleine Kollektion entworfen, die mehr Spaß (am Strand) verspricht. 245 Euro

Fest schnüren

Tasche von Sézane Foto: Hersteller

Aus italienischem Leder werden die Taschen des Labels Sézane gefertigt. Wer mag, lässt sie mit einem Monogramm versehen. 245 Euro

Davonsegeln

Short von IWC und Orlebar Brown Foto: Hersteller

IWC und Orlebar Brown haben sich für eine Capsule-Kollektion zusammengetan. Herausgekommen sind u. a. diese bedruckten Shorts. 285 Euro

www.orlebarbrown.com/iwc

(RONDO, 10.8.2020)