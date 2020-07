Trump kann nicht nachvollziehen, warum seine Beiträge mit dem Video gelöscht wurden. Foto: AFP

Die Trump-Regierung steht schon länger stark in der Kritik für ihre späte und laxe Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus in den USA. Das Land ist mit über 4,3 Millionen bestätigten Infektionen und rund 150.000 Todesfällen weltweiter Spitzenreiter geworden, was die absoluten Zahlen betrifft.

Trotz aller Ratschläge von Anthony Fauci, der als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) die Regierung berät, sowie Empfehlungen renommierter Epidemiologen weltweit hat Trump lange das Tragen einer Maske verweigert und ihre Sinnhaftigkeit infrage gestellt. Erst vor kurzem schwenkte er um, trug erstmals bei einem öffentlichen Auftritt selbst eine und rief die Bürger dazu auf, es ihm zur Einschränkung der Pandemie gleich zu tun. Es dauerte allerdings nicht lange, ehe er sich nun mit der Verbreitung eines Verschwörungsvideos selbst widersprach.

Behauptungen über Hydroxychloroquin und Masken



Der Clip zeigt eine Frau namens Stella Immanuel und andere Personen in weißer Ärztekluft vor dem Gebäude des US-Höchstgerichts. Bei der Gruppe soll es sich um Mitglieder von "America's Frontline Doctors" handeln. Immanuel, sie ist Kinderärztin, erklärt in der gefilmten Rede, dass schon hunderte Covid-19-Erkrankte erfolgreich mit Hydroxychloroquin behandelt worden seien.

Die Wirksamkeit dieses Mittels, das unter anderem zur Malariabehandlung eingesetzt wird, steht allerdings in Zweifel. Die WHO ließ diese untersuchen, stellte die Studien aber im Frühjahr temporär ein, nachdem eine mittlerweile zurückgezogene Studie den Verdacht eines erhöhten Sterblichkeitsrisikos aufgeworfen hatte. Die US Food and Drug Administration (FDA) hat im Juni die Erlaubnis zurückgezogen, das Mittel zur Notfallbehandlung von Covid-Patienten einzusetzen.

Masken wirken

Weiters sind laut Immanuel Masken nicht geeignet, vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Das steht in krassem Widerspruch zu vielen Experten, die sehr wohl einen Schutz vor gegenseitiger Ansteckung sehen, wenn viele Menschen diese tragen. Denn selbst handgemachte Textilmasken reduzieren die Reichweite von infektiösen Tröpfchen, die beim Husten, Sprechen oder Niesen aus Mund und Nase geschleudert werden, dramatisch. Dies lässt sich auch visuell über das Aufnahmeverfahren "Schlieren Imaging" nachvollziehen.

It's Okay To Be Smart

Zudem gibt es laut einem Paper der University of California auch Hinweise darauf, dass Masken nicht nur das Infektionsrisiko für andere Menschen, sondern auch für den Träger senken.

Kein Sauerstoffmangel

Behauptungen, dass unter einer Maske die Sauerstoffkonzentration der Luft auf ein gefährliches Level sinkt, sind falsch. Denn andernfalls würden Ärzte diese nicht über viele Stunden bei Operationen tragen können.

Ein irischer Arzt zog sich im Selbsttest gleich sechs Schutzmasken an. Sein Messgerät zeigte während des gesamten Versuchs keinerlei signifikante Veränderung des Sauerstoffgehalts darunter. Auch die WHO hält in einem Faktencheck fest, dass beim Tragen üblicher Mund-Nasen-Schutzmasken keine Gefahr einer CO2-Vergiftung droht.

CTV News

Twitter, Facebook und andere Plattformen reagierten binnen weniger Stunden auf die Postings von Donald Trump und entfernten diese sowie andere Beiträge, die den Clip enthielten. Der Schaden war bis dahin allerdings schon zu einem guten Teil angerichtet. Mehrere zehn Millionen Mal war der Beitrag über die Kanäle des US-Präsidenten da bereits abgerufen worden.

Ärztin warnte schon vor Dämonen und Reptiloiden

Es ist nicht das erste Mal, dass Stella Immanuel Falschinformationen verbreitet. "Daily Beast" fand eine Reihe von obskuren Aussagen in der Vergangenheit. So sagte sie etwa, dass "Sex mit Dämonen in Träumen" die Ursache vieler gynäkologischer Probleme sei, Wissenschafter an einer Impfung gegen Religiosität arbeiteten oder Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit und sexuell übertragbare Krankheiten durch einen "bösen Ehemann" aus der Geisterwelt verursacht würden.

Die Regierung wird ihrer Ansicht nach teilweise von "Reptiloiden" geführt. Auf ihrer Website bietet sie Gebete zur Heilung generationenübergreifender Flüche an, die auf Familien lasten sollen. Trump erklärte in einer Reaktion auf die Löschung, dass er nicht verstehen könne, warum die Videos entfernt wurden: "Ich denke, das sind sehr angesehene Ärzte." (gpi, 29.7.2020)