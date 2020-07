Die Kurzarbeit wird um sechs Monate verlängert, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Manche Branchenvertreter hatten sich mehr erhofft. Foto: EPA / CHRISTIAN BRUNA

Wien – Die Regierung und die Sozialpartner haben sich auf ein neues, ab Oktober geltendes Kurzarbeitsmodell verständigt. Im großen und ganzen bleibt vieles unverändert. Die Mindestarbeitszeit wird allerdings von zehn auf 30 Prozent angehoben, zuletzt pendelten die Vorschläge zwischen zwanzig und vierzig Prozent.

Für die Industrie wären wohl auch 40 Prozent machbar, für die Stadthotellerie wäre das vermutlich ein Problem, so sahen das zumindest Wirtschaftsvertreter. Nun hat man sich in der Mitte getroffen. Wenn Betriebe unter 30 Prozent Kurzarbeit gehen müssen, soll mit einer Einzelfallprüfung entschieden werden, ob das möglich ist.

Die Nettoersatzrate für Beschäftigte bleibt bei 80 bis 90 Prozent. Auch da hat es Diskussionen gegeben. Denn was diese sogenannten Nettoersatzraten betrifft, so wollte die Regierung dem Vernehmen nach anstelle der derzeit sozial gestaffelten 80/85/90 Prozent auf 70 Prozent kommen.

Ein halbes Jahr verlängert

Die Kurzarbeit wird jedenfalls um sechs Monate verlängert, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach einem frühmorgendlichen Treffen mit Sozialpartner-Vertretern. Die Hoteliers hatten sich zuletzt gewünscht, dass bis Mitte 2021 verlängert wird. Jetzt muss noch der Verwaltungsrat des AMS zustimmen.

Wie berichtet sind derzeit 474.600 Menschen in Kurzarbeit, das sind 18.500 mehr als vergangene Woche, wie Arbeitsminsterin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag erklärt hatte. Statt den erwarteten 50.000 Verlängerungsanträgen hätten bisher nur rund 39.000 Betriebe eine Verlängerung der Kurzarbeit beantragt", so Aschbacher. Rund 3,9 Milliarden Euro an Unterstützung sind bisher an rund 72.000 anspruchsberechtigte Unternehmen geflossen, von den eingelangten Abrechnungen rund 96 Prozent bearbeitet.

Gute Investition



Das Kurzarbeitsgeld sei "gut investiert", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian verhindere die Kurzarbeit, dass Mitarbeiter "nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt" werden. Um das neue Kurzarbeitsmodell zu nützen, müsse es auch eine Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeiter geben, sagte WKÖ-Chef Harald Mahrer.

Die Weiterbildungspflicht für Mitarbeiter soll nun doch kommen. Zur Entlastung kleinerer Betriebe soll es für diese Regelungen für kleinere Betriebe geben.Sollten Mitarbeiter wieder im Betrieb gebraucht werden, sollen die Mitarbeiter Anspruch darauf haben, die Ausbildung innerhalb von 18 Monaten nachzuholen. (rebu 29.7.2020)