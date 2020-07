Ab heute gelten strengere Bestimmungen für die Einreise nach Österreich. In den USA stirbt derzeit jede Minute ein Mensch am Coronavirus. Das Wichtigste des Tages im Überblick

In dieser Galerie: 2 Bilder Rückgänge in der Gastronomie waren unter anderem verantwortlich für den starken Einbruch der Wirtschaft. Foto: APA / Georg Hochmuth Für die Rückkehr nach Österreich aus Corona-Risikogebieten ist nun verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. Foto: APA / Erwin Scheriau

Das Wichtigste in Kürze:

Die österreichische Wirtschaft ist als Folge der Corona-Krise massiv eingebrochen. Mit einem Rückgang im zweiten Quartal von 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr handelt es sich laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) um eine Rezession historischen Ausmaßes .

ist als Folge der Corona-Krise massiv eingebrochen. Mit einem Rückgang im zweiten Quartal von 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr handelt es sich laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) um eine . Ab heute gelten strengere Einreisebestimmungen nach Österreich . Österreicher und Personen mit Wohnsitz in Österreich müssen etwa bei ihrer Rückkehr aus Corona-Risikogebieten verpflichtend einen negativen PCR-Test vorweisen.

. Österreicher und Personen mit Wohnsitz in Österreich müssen etwa bei ihrer Rückkehr aus Corona-Risikogebieten verpflichtend einen negativen vorweisen. Das Corona-Betreuungszentrum in der Messe Wien schließt am Freitag. Geplant war, am Standort nur positiv getestete Personen unterzubringen und Krankenhäuser zu entlasten. Tatsächlich wurden aber großteils Kontaktpersonen ohne Infektion aufgenommen.

schließt am Freitag. Geplant war, am Standort nur positiv getestete Personen unterzubringen und Krankenhäuser zu entlasten. Tatsächlich wurden aber großteils Kontaktpersonen ohne Infektion aufgenommen. In den USA stirbt derzeit jede Minute ein Mensch am Coronavirus. Die Gesamtzahl der Epidemie-Toten hat laut der US-Universität Johns Hopkins die Schwelle von 150.000 überschritten.

stirbt derzeit am Coronavirus. Die Gesamtzahl der Epidemie-Toten hat laut der US-Universität Johns Hopkins die Schwelle von 150.000 überschritten. Im australischen Bundesstaat Victoria gab es mit 723 neuen Infektionen innerhalb von 24 Stunden einen Corona-Rekord. Am Mittwoch war die Millionenmetropole Sydney bereits zu einem Corona-Hotspot erklärt worden.

Österreichs BIP brach wegen Corona im zweiten Quartal um 12,8 Prozent ein

Der weitreichende Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Österreichs Wirtschaft im zweiten Quartal um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrechen lassen. Das sei eine Rezession historischen Ausmaßes, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Donnerstag. Verglichen mit dem ersten Vierteljahr, das schon ein Minus aufgewiesen hatte, war das BIP von April bis Juni um 10,7 Prozent tiefer.

Ein Rückgang dieser Größenordnung sei einzigartig seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 hätten einen massiven Ausfall der Konsumnachfrage mit sich gebracht. Wertschöpfungseinbußen bei Tourismus, Verkehr, Handel, persönlichen Dienstleistungen sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung hätten das gezeigt. Auch die Industrie und die Exportnachfrage seien im Gleichklang mit dem internationalen Umfeld eingebrochen.



Seit heute gelten neue Einreisebestimmungen



Ab Donnerstag gelten die neuen, strengeren Einreisebestimmungen für Österreicher sowie für Personen mit Wohnsitz in Österreich, die sich schon vor der Kundmachung der Verordnung im Ausland befunden hatten. Für die Rückkehr nach Österreich aus Corona-Risikogebieten ist nun verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig.

Liegt ein solcher bei der Einreise nicht vor, müssen die Betroffenen in zehntägige Heimquarantäne und den Test innerhalb von 48 Stunden nachholen. Drittstaatsangehörige, die über ein Schengen-Land einreisen, müssen auch mit einem negativen Testergebnis verpflichtend in Quarantäne.

Messe Wien schließt: Insgesamt 294 Personen betreut

Am Freitag hat die Messe Wien als Corona-Betreuungszentrum ausgedient. Der Standort sollte im Fall rasant steigender Coronavirus-Fälle leicht Erkrankte aufnehmen und somit die Wiener Spitäler entlasten. Diese Strategie wurde aber im Mai abgeändert, "da wir beobachtet haben, dass für die Versorgung und Unterbringung von Verdachtsfällen/Kontaktpersonen der Stufe 1 ein weit höherer Bedarf bestand als von positiven Personen", heißt es dazu aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegenüber der APA.

Bei bis zu 2.240 verfügbaren Betten wurden insgesamt nur 294 Personen in der Messe aufgenommen. Lediglich 27 Menschen hatten eine bestätigte Infektion. Der überwiegende Großteil – 267 Personen – wurde als Kontaktpersonen zwar negativ getestet. Diese mussten aber trotzdem in Heimquarantäne geschickt werden, was allerdings in ihrem tatsächlichen Zuhause nicht möglich war.

Jede Minute ein Corona-Toter in den USA

In den USA stirbt derzeit jede Minute ein Mensch am Coronavirus. Dies ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach forderte die Epidemie am Mittwoch das Leben von 1.461 Bewohnern der USA. Zuvor hatte die US-Universität Johns Hopkins gemeldet, dass die Gesamtzahl der Corona-Toten in den USA die Schwelle von 150.000 überschritt.

Demnach wurden bis zum Nachmittag (Ortszeit) 150.034 Todesopfer und rund 4,4 Millionen Infektionsfälle registriert – die mit großem Abstand höchsten Zahlen weltweit. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Opfer jedoch unter anderem in Belgien, Großbritannien, Spanien, Italien und Schweden höher als in den USA.

Australischer Bundesstaat Victoria meldet Corona-Rekord

In Australien hat der besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffene Bundesstaat Victoria am Donnerstag die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen seit Beginn der Krise verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien 723 Fälle hinzugekommen, 13 Menschen seien in Zusammenhang mit Covid-9 gestorben, teilte der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, mit.

Am Vortag waren noch weniger als 300 Neuinfektionen gemeldet worden. Nun sollen die Corona-Regeln weiter verschärft werden. Nach dem bereits seit mehr als drei Wochen geltenden Lockdown in der Metropole Melbourne kündigte Andrews jetzt auch eine allgemeine Maskenpflicht für die gesamte Region im Südosten des Landes an. Zudem dürfen in weiten Teilen von Victoria die Menschen keine Besucher mehr in ihren Häusern empfangen. Allerdings werde das Virus besonders häufig am Arbeitsplatz übertragen, sagte Andrews. "Zu viele Menschen gehen weiter zur Arbeit, manche sogar mit einem positiven Testergebnis."

Am Mittwoch wurde auch die Millionenmetropole Sydney zu einem Corona-Hotspot erklärt. Der nördliche Nachbar-Bundesstaat Queensland führte Beschränkungen für Besucher ein: Bürger aus Sydney dürfen die Grenze nach Queensland nicht mehr überqueren. Heimkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne. (red, 30.7.2020)