Der Goldpreis ist auf einem Rekordhoch. Demnächst dürfte er erstmals auf über 2000 US-Dollar pro Unze ansteigen. Foto: AFP/ ALAIN JOCARD

Auf den Finanzmärkten ist es so etwas wie eine Faustregel: Wenn die Wirtschaft in eine Krise schlittert, steigt der Goldpreis. Demnach dürften viele gerade ziemlich pessimistisch in die Zukunft schauen – der Goldpreis hat nämlich ein All-Time-High erreicht. Nächste Woche wird er aller Voraussicht nach erstmals über 2000 US-Dollar pro Unze steigen. Was es damit auf sich hat und ob wir gerade alle in Gold investieren sollten – das erklärt Bettina Pfluger vom STANDARD.



Das Transkript zum Podcast lesen Sie hier.

(red, 30.7.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.