Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger war Montagabend zu Gast bei Simone Stribl. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Das erste ORF-"Sommergespräch" mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, moderiert von Simone Stribl, sahen Montagabend ab 21.05 Uhr in ORF 2 durchschnittlich 638.000 (vorläufige Gewichtung) bei 20 Prozent Marktanteil. Die Analyse in der "ZIB 2" erreichte bis zu 920.000 Politikinteressierte, im Schnitt waren bei der "ZiB 2" am Montagabend 868.000 Zuschauer dabei.

Im Vorjahr moderierte Tobias Pötzelsberger die "Sommergespräche" im ORF. Zum Auftakt kam 2019 die damalige "Jetzt"-Chefin Maria Stern. Bei ihr schauten Anfang August 609.000 (22 Prozent Marktanteil) zu. Meinl-Reisingers Auftritt folgte die Woche darauf. 632.000 (23 Prozent Marktanteil) waren vor einem Jahr Mitte August dabei.

Das nächste "Sommergespräch" führt Simone Stribl am Montag, dem 10. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Werner Kogler (Die Grünen). (red, 4.8.2020)