Ein Untersuchungsausschuss wäre ihm "herzlich willkommen", sagte Landeshauptmann Doskozil. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) dementierte am Dienstag in der Orf "Zeit im Bild 2" von jemand anderem als der Finanzmarktaufsicht (FMA) von der Schließung der Mattersburger Commerzialbank erfahren zu haben. Die Salzburger Nachrichten (SN) hatten zuletzt berichtet, der Ex-Chef der wegen eines Bilanzskandals geschlossenen Bank, Martin Pucher, habe Doskozil persönlich informiert. "Es gab keinen Kontakt zu Pucher", dementierte Doskozil. Er habe auch kein Problem damit seine Telefonprotokolle zu veröffentlichen. Auch einem- von der ÖVP Burgenland bereits angedrohten – Untersuchungsausschuss werde sie SPÖ im Landtag zustimmen.

Den Ablauf des 14. Juli, dem Tag der Schließung der Commerzialbank, schilderte Doskozil wie folgt: Bereits im Laufe des Tages habe es Gerüchte über eine Selbstanzeige Puchers gegeben. "Gegen 16, 17 Uhr" sei die Bezirksobfrau von Eisenstadt von der Frau Puchers – einer persönlichen Bekannten – darüber informiert worden, dass sich die Bank in einer Schieflage befinde. So habe sich das Gerücht dann verbreitet. Er selbst sei von einem Mitarbeiter der Finanzmarktaufisch informiert worden.



Die landeseigene Regionalmanagement Burgenland (RMB), die am selben Abend noch versucht hat ihre Einlagen von der maroden Bank abzuziehen, habe die Gerüchte, die im Burgenland umhergingen, gehört und deshalb versucht ihre Einlagen abzuziehen, so Doskozil. Das werfe er einem Geschäftsführer, der für Steuergeld verantwortlich ist auch nicht vor.

Doskozil: Land Burgenland haftet nicht

Auf die Frage ob er ausschließen könne, dass eine burgenländische SPÖ-Organisation Spenden oder Geld von der Commerzialbank bekommen habe, sagte Doskozil: "Wie soll ich das ausschließen?" Die SP-Organisationen seien selbstständig, daher könne er das nicht ausschließen. Erst am Dienstag hatte die SPÖ-Burgenland den Rücktritt des burgenländischen ÖVP-Chefs Christian Sagartz gefordert, weil die ÖVP Mattersburg laut eigenen Angaben 3.100 Euro von der Commerzialbank erhalten hat. Seine frühere Aussage: "Jeder der nur im entferntesten mit der Commerzialbank und mit Pucher finanziell im Kontakt steht, hat in der Politik nichts verloren und muss zurücktreten", habe er in Bezug auf die Mitglieder der Landesregierung gemeint, so Doskozil.

Den Vorwurf, das Land Burgenland sei letztlich für die Bankenprüfung zuständig gewesen, wies Doskozil zurück. Ein Rechtsanwalt, der mehrere geschädigte Commerzialbankkunden vertritt, warf dem Land gegenüber der Zib2, Fehler bei der Auswahl des Prüfers vor. Dass es "im Nachhinein eine schiefe Optik" ergebe, wenn das Land mit der Kanzlei TPA die selbe Kanzlei mit der Prüfung der Bank-Genossenschaft beauftragt habe wie die Bank selbst, gestand Doskozil ein. "Wirtschaftsrechtlich ist das aber Okay."

Das Land sei nur für die Prüfung der Eigentümer-Genossenschaft zuständig und habe kein Recht Banksgeschäfte zu prüfen, so Doskozil. Er könne ausschließen, dass das Land haften werde. Man bereite nun eine Amtshaftungsklage gegen die Republik vor. (red, 4.8.2020)