Ein Land, eine Stadt am Abgrund wird von einer Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes getroffen: Die Bilder aus Beirut zeigen ein weitgehend zerstörtes Stadtviertel, verzweifelte Menschen, die von den Spitälern – einige sind ebenfalls schwer beschädigt – teilweise abgewiesen werden müssen. Denn das Gesundheitssystem ist durch Covid-19 schon über die Grenzen hinaus belastet. Die ganze Gesellschaft, mit Ausnahme der Reichen und Schönen, wie es sie im Libanon immer gegeben hat, ist seit Monaten nahe am Zusammenbruch, die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sie ihrer Ersparnisse beraubt, viele Menschen wissen nicht, woher sie das Essen für den nächsten Tag bekommen. Die Gespräche über internationale Hilfe mit dem Internationalen Währungsfonds stocken immer wieder.

Der Hafen in Beirut mit seinen Warenlagern, ein wirtschaftlicher Drehpunkt des Landes, eine wichtige Einkommensquelle, ein Verteilungszentrum, ist weitgehend zerstört. Am Tage danach geben libanesische Offizielle die Antwort, dass tatsächlich Unfähigkeit und Schlendrian zur Explosion des Ammoniumnitrat-Lagers geführt haben. Seit die Chemikalie, die sowohl als Düngemittel als auch im Bombenbau eingesetzt werden kann, 2014 konfisziert wurde, wurde sie im Hafen gelagert. 2.750 Tonnen, sechs Jahre lang hat sich niemand darum gekümmert. Der schlimmste Unfall mit Ammoniumnitrat ereignete sich übrigens auch in einem Hafen, in Texas City, 581 Tote, aber das war 1947.

Brennende Schiffe im Hafen von Beirut. Foto: AFP

Inmitten von Zeitbomben

Am Hafen von Beirut lagert auch noch allerhand anderes explosives Zeug, auch die Hisbollah hat Gebäude dort. Dass die Libanesen und Libanesinnen inmitten von Zeitbomben sitzen, die die Waffenlager der Hisbollah bedeuten, wird in Zukunft wohl vermehrt thematisiert werden. Wobei die Proteste der Zivilgesellschaft, die vorigen Herbst ausbrachen und sich auch gegen die Hisbollah und ihre konfessionelle schiitische Politik richteten, die das Land in Geiselhaft hält, zu nichts geführt haben.

Das alles erklärt auch, warum am Dienstag so viele Menschen im Libanon, aber auch im Ausland im ersten Moment an einen Anschlag dachten: Angriffe auf Waffendepots und Anlagen schiitischer Iran-freundlicher Milizen, wie die Hisbollah eine ist – die allerdings auch als Partei in der libanesischen Regierung sitzt –, begannen bereits im Sommer vor einem Jahr, im Irak und später in Syrien, wo Israel die Hisbollah und den Iran regelmäßig angreift. Im Iran wiederum gibt es seit Wochen eine ganze Serie von mysteriösen Explosionen und "Unfällen", in Kraftwerken, Häfen und anderen Industrieanlagen, auch in der Urananreicherungsanlage in Natanz.

Die Explosionen hinterließen einen gewaltigen Krater. Foto: AP/Hussein

Kriegsgefahr?

Zwischen Israel und der Hisbollah hat sich zuletzt der aggressive Grundton weiter gesteigert: In Damaskus wurde ein Hisbollah-Kämpfer bei einem israelischen Angriff getötet, bei den israelisch besetzten Shebaa-Farmen an der israelisch-libanesischen Grenze kam es wieder einmal zu einem Zwischenfall. Die Hisbollah beansprucht die Shebaa-Farmen für den Libanon, Uno-Juristen teilen diese Ansicht nicht und bezeichnen sie als syrisches Territorium. Eine neue Kriegsgefahr wurde beschworen. Der amerikanische Flugzeugträger USS Nimitz ist im Mittelmeer. Es sind heuer 20 Jahre, dass Israel aus dem Südlibanon abgezogen ist – und 14 Jahre seit dem Krieg von 2006. Aber niemand könnte sagen, worauf ein neuer Krieg hinauslaufen sollte, es gibt sozusagen keinen strategischen Horizont dafür. Israel hat jede Verwicklung in die Explosionen in Beirut dementiert und Hilfe angeboten, wie auch die USA.

Der wirtschaftlich wichtige Hafen ist weitgehend zerstört. Foto: AP/Malla

Was in Beirut passiert ist, ist auch letzten Endes viel zu "groß", um in die Zermürbungs- und Sabotageangriffsserie der letzten Monate zu passen. Auch die Hisbollah wurde als Verdächtiger genannt: Die Bilder der Verwüstung erinnern an ein anderes historisches Attentat in der an Attentaten so reichen libanesischen Geschichte. 2005 wurden der mehrfache Ex-Premier Rafiq Hariri und weitere 22 Menschen mit einer 1.000-Kilo-Bombe ermordet. Das Uno-Sondertribunal, das 2009 in Leidschendam bei Den Haag eingerichtet wurde, um die Verantwortlichkeit zu klären, steht kurz vor einem Spruch: Angeklagt sind in absentia vier Hisbollah-Mitglieder. Das Bürogebäude von Ex-Premier Saad Hariri, eines Sohns von Rafiq, wurde bei der Explosion am Dienstag ebenfalls schwer beschädigt. Aber es ist nur eines von vielen, ablesen kann man daraus nichts. Es wird lange dauern, bis sich die Rauchschwaden lichten, vielleicht wird man es nie erfahren, wie die Explosionskette ausgelöst wurde. (Gudrun Harrer, 5.8.2020)