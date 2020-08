Wie wichtig ist Ihnen die Körpergröße? Foto: Evan Agostini, File/AP/dapd

"Ich bin 1,74 Meter groß und werde auf dem Weg zum Date auch nicht größer." So oder so ähnlich lesen sich die kurzen Infotexte auf Datingplattformen, in denen manche Männer bereits vorab über ihre Körpergröße informieren. Und nicht nur dort, also bei den eher jüngeren Semestern auf Onlinedatingseiten, auch in der Retroversion, in den traditionellen "Liebesg'schichten", spielt die Körpergröße eine Rolle. So wird in der Sendung oft erstaunlich spezifisch nach Frauen zwischen 1,65 und 1,70 oder Männern über 1,80 gesucht.

Man gibt es ungern zu, aber eine gewisse Oberflächlichkeit legen bei der Partnersuche wohl alle an den Tag, und da gehört die Körpergröße eben dazu. Ist man nun größer oder kleiner als die Norm, macht es das Datingleben nicht unbedingt einfacher – das gilt für Männer genauso wie für Frauen:



Wie wichtig ist Ihnen die Körpergröße bei potenziellen Partnerinnen oder Partnern?

Und worauf führen Sie das zurück? Sind Sie selbst größer oder kleiner als der Durchschnitt? Wie hat das Ihr Datingleben beeinflusst? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 7.8.2020)