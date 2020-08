Lange Schlangen vor den Wahllokalen in Minsk. Nicht alle kamen dran. Foto: AP / Sergei Grits

Minsk – Bei der Präsidentenwahl in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Belarus (Weißrussland) hat laut offiziellen Prognosen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko mit 79,7 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Seine wichtigste Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf 6,8 Prozent.

Die Wahl war begleitet von zahlreichen Fälschungsvorwürfe und massiver Polizeigewalt. Berichten zufolge wurde unabhängigen Beobachtern der Zugang zu den Wahllokalen in den Tagen der vorzeitigen Stimmabgabe verwehrt, sodass keine objektive Kontrolle möglich war. Am Wahltag selbst konnte dann eine unbestimmte Zahl der rund 6,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme gar nicht abgeben. Wahlleiterin Lilija Jermoschina sagte am Abend, dass die Anzahl der Stimmzettel nicht ausreichte.

Lukaschenko hatte außerdem schon im Vorfeld der Wahl mit dem Einsatz der Armee gedroht, sollte jemand versuchen, ihm die Macht zu entreißen.

80 Prozent Wahlbeteiligung

Niemand habe mit so einer hohen Beteiligung gerechnet, betonte sie. Erste Prognosen zum Abschneiden des seit mehr als einem Vierteljahrhundert regierenden Staatschefs Alexander Lukaschenko wurden später erwartet. Die Opposition hat Proteste für den Abend gegen Wahlfälschung angekündigt. Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Minsk am Abend mitteilte, lag die Beteiligung bei knapp 80 Prozent (Stand 18.00 Uhr). Beobachter und Oppositionelle dokumentierten massive Wahlmanipulationen.

Kurz vor Schließung der Wahllokale warteten noch Hunderte Menschen, um ihre Stimme abgeben zu können. Auch bei den belarussischen Botschaften im Ausland sammelten sich extrem viele Menschen. In der russischen Hauptstadt Moskau bildete sich eine Hunderte Meter lange Schlange vor der diplomatischen Vertretung. (APA, red, 9.8.2020)