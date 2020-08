"Soko Donau" mit Lilian Klebow und Stefan Jürgens Foto: ORF

Wien – Ein toter Wiener in einer Hotelsuite im idyllischen Bad Ischl, eine Helikopter-Elterngruppe, die zum Schutz ihrer Kinder auf Selbstjustiz plädiert oder der Mord an einem Hetzer gegen Frauenrechte – die Ermittler der "Soko Donau" haben wieder jede Menge zu tun. Vergangene Woche haben in Wien die Dreharbeiten zur 16. Staffel begonnen. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen ab Herbst 2021 auf ORF 1.

Der Dreh musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, nun konnten die Arbeiten für die neue Staffel aber starten, teilte Satel Film am Dienstag in einer Aussendung mit. Geschäftsführer Heinrich Ambrosch zeigte sich dankbar für den Ausfallfonds für heimische TV-Produktionen. Allein bei der Soko könnten damit Arbeitsplätze für 120 Personen in der Filmcrew und rund 100 Darsteller bei der Satel Film gesichert werden.

Geplant sind 16 neue Folgen rund um das Ermittlerteam von "Frau Oberst" Henriette Wolf (Brigitte Kren). Neben den bewährten Kriminalisten Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic ist auch Andreas Kiendl als neuer Ermittler Klaus Lechner mit im Team. "Er ist sehr entspannt, aber kein cooler Macho, sondern eher ein unberechenbarer Nerd", beschreibt Neuzugang Kiendl seine Rolle. In einer Episodenrolle wird auch Songcontest-Teilnehmerin Zoe Straub vor der Kamera stehen. Gedreht wird unter anderem in Niederösterreich, der Steiermark und Oberösterreich.

Die 16. Staffel ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF. Die 15. Staffel ist bereits ab 22. September im ORF zu sehen. (APA, 11.8.2020)