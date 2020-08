Pro

von Nora Laufer

Zugegebenermaßen, es gibt grauenhafte Campingplätze: mit lauten Nachbarn, pingeligen Spießern und überfüllten Stränden – wie bei so vielen Hotels eben auch. Dann gibt es aber auch noch jene, wo protzige Wohnmobile erst gar nicht ihre Markisen ausfahren dürfen. Wo man direkt am Strand – beinahe – unter freiem Himmel schläft. Wo man in der Früh zu Vogelgezwitscher aufwacht und schwimmen geht, während der erste Kaffee noch siedet.

Kein überkochtes All-you-can-eat-Buffet, sondern Campingkocher-Festessen mit einem Ausblick, den es sonst nur in Edelresorts gibt. Und das leistbar für alle. Dazu noch ein Glas Rotwein: Romantik pur!

Hinzu kommt ein absolutes Freiheitsgefühl. Das temporäre Zuhause ist genauso schnell wieder eingepackt wie aufgebaut – eine nächste lauschige Bucht wartet immer. Aber nichts gegen Abenteuer-Verdrossene. Je mehr ihren Urlaub in Copy-and paste-Hotelzimmern verbringen, umso weniger stören die absolute Idylle auf dem Zeltplatz.