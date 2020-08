Mit seinem Fahrrad, Marke Eigenbau, machte sich Thomas Schenker auf nach China. In seinem Buch "Seitenstraßen der Seidentraße" berichtet er darüber

Mit dem Fahrrad von seiner Haustür am Bodensee loszuradeln und über das Geflecht der alten Seidenstraße bis nach China zu reisen – ein lang gehegter Traum, den Thomas Schenker sich erfüllt hat. Das Transportmittel seiner Wahl: sein Fahrrad, Marke Eigenbau. Acht Monate war er unterwegs, am Ende liegen über 15.000 Kilometer und 15 bereiste Länder hinter ihm.

Dabei läuft unterwegs nicht immer alles nach Plan. Unerwartete Schwierigkeiten zwingen zu Flexibilität: Als er mit seinem alten Mountainbike in der Wüste nicht mehr weiterkommt, steigt er nach einer kurzen Unterbrechung auf sein selbstgebautes Bambus-Fatbike um. Ein Sandsturm im Iran, der Zelt und Kamera zerstört, die Einreiseverweigerung nach Turkmenistan, die einen Umweg von 2.000 Kilometern mit sich bringt, oder das wegen eines zeitlich befristeten China-Visums notwendige Fahrrad-Trampen, all das hält Schenker nicht davon ab, sein Ziel zu verfolgen. Denn es gibt nicht nur die eine Seidenstraße, sondern zahlreiche Routen und Seitenstraßen, die es zu erkunden gilt und die die Reise erst zu einem Abenteuer machen. In seinem Buch "Seitenstraßen der Seidenstraße" berichtet er darüber.