Eisenstadt – Im Burgenland ist die SPÖ-Alleinregierung praktisch wieder vollzählig: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil präsentierte am Mittwoch in Eisenstadt Leonhard Schneemann als designierten Landesrat. Der Nachfolger des Anfang August zurückgetretenen Christian Illedits (alle SPÖ) soll schon am Donnerstag im Landtag gewählt werden.

Schneemann sei "die beste Wahl", sagte Doskozil. Es habe viele Diskussionen gegeben, wer der ideale Kandidat sei, er selbst sei aber schnell auf Schneemann gekommen, den er seit längerem kenne, etwa aus dem Büro des früheren Landeshauptmanns Hans Niessl (SPÖ).

Schneemanns Vorgänger Illedits hatte seinen Rücktritt erklärt, nachdem bekannt geworden war, dass er als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fußballakademie Burgenland vom Fußballverein SV Mattersburg ein 100-Gramm-Goldblatt als Geschenk angenommen hatte.

Ehemaliger Bürgermeister

Schneemann zeigte sich über seine Nominierung erfreut. "Je mehr ich mir das dann in den letzten Tagen überlegt habe, umso mehr freue ich mich jetzt auf diese Aufgabe", sagte der 51-Jährige. Die letzten fünf Jahre war Schneemann Vorstandsdirektor des Reduce-Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf. "Das Thema Wirtschaft hat mich immer verfolgt", sagte der Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.



Auch die politische Arbeit kenne er – er war zehn Jahre lang Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Unterkohlstätten (Bezirk Oberwart) und in dieser Zeit drei Jahre lang auch Obmann des Burgenländischen Müllverbands.

In der Causa Commerzialbank, die in den Zuständigkeitsbereich des neuen Landesrats fallen wird, gehe es jetzt vor allem um Schadensminimierung, so Doskozil. "Es braucht die Kraft und Anstrengung der gesamten Regierung, um diese Aufgabe zu bewältigen." (APA, red, 12.8.2020)