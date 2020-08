Servus TV überträgt US Open und Wiener Stadthallen-Turnier, Doku über Sexismus im E-Sport

Michael Jeannée schickte beleidigende Post an "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk.

Foto: faksimile, kronen zeitung

Hier kommen die Mediennews von heute:

Prozess: Klenk vs. Jeannée: Handelsgericht verurteilt "Krone"-Kolumnisten – Er bezeichnete den "Falter"-Chefredakteur unter anderem als "verderbte Figur". Die "Krone" muss nun die Prozesskosten zahlen und einen Widerruf veröffentlichen

Hängengebliebene E-Sport-Szene: Doku über Sexismus im E-Sport – Im Gaming-Zirkus sind Frauen unterrepräsentiert. Welche Gründe das hat, zeigt eine Doku auf dem Youtube-Kanal von "Vice"

Tennis: Servus TV überträgt US Open und Wiener Stadthallen-Turnier – Free-TV-Rechte am Grand-Slam-Turnier für zwei Jahre – Wien-Vereinbarung für fünf Jahre

Rateshow: "Big Performance – Wer ist der Star im Star?" Nach "Masked Singer" auf ProSieben lässt auch RTL Promis unter Verkleidung singen – Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer raten ab 12. September, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbergen könnte

1923 – 2020: Medienmogul Sumner Redstone mit 97 Jahren gestorben – Redstones Unternehmen Viacom schluckte 1999 den TV-Sender CBS um 37 Mlliarden Dollar

Deal: Martin Scorsese produziert Filme und Serien für Apple TV+ – Mehrjähriger Vertrag mit seiner Produktionsfirma Sikelia Productions

TV-Pläne: Neuauflage von "Der Prinz von Bel-Air" geplant, Will Smith dabei Hollywood-Star will Remake der Serie produzieren, mit der in den frühen 1990ern seine Karriere begonnen hatte

Nach Freilassung: Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ruft Mitarbeiter zum "Weiterkämpfen" auf - Der Vertreter der Demokratiebewegung war Anfang der Woche festgenommen worden und kam gegen Kaution frei

Switchlist: Gefährliche Moskitos und Fakten zum Klimawandel, außerdem Magazine und Reportagen zum Sommer im Griechenland, Spaniens Serengeti, der Suche nach dem Heimatgefühl und Wirtschaft ohne Wachstum – TV-Tipps für heute Abend

