Trotz Corona und der weltweit angespannten wirtschaftlichen Lage ist der Verkauf von hochwertigen Uhren offenbar ungebrochen. Insbesondere Rolex verzeichnet eine steigende Nachfrage als Alternative zu Aktien und Wertpapieren. Vergleichbar mit dem Investment in Gold oder Kunst sind die Schweizer Klassiker der Manufaktur eine wertstabile Investition, das deutet das Ranking des E-Commerce-Unternehmens Chronext an. "Rolex schloss während der Corona-Hochphase in Europa seine Manufaktur in der Schweiz. Die eingeschränkte Verfügbarkeit der ohnehin global knappen Rolex-Ware macht die Marke für viele Liebhaber noch interessanter", kommentiert Philipp Man, CEO und Gründer von Chronext. Rolex ist noch beliebter als im Jahresranking 2019 und belegt fünf von zehn Plätzen. Breitling wird zur stärksten Konkurrenz des Genfer Uhrenprimus und etabliert sich mit drei weiteren Positionen in der Bestsellerliste.

1. Rolex Datejust Seit 2018 belegt die vielfältige Datejust-Kollektion die vorderen Plätze und hält sich seither konstant in den oberen Rängen. Ob mit Jubilee-Lünette, "Oysterband", ob mit blauem, weißem oder schwarzem Zifferblatt: Seit 1945 überzeugt das schlichte Modell mit charakteristischer Datumsanzeige. Foto: Chronext.com 2. Breitling Colt Automatic Der diesjährige Überraschungsplatz: Mit stolzen 44 Millimetern Gehäuseumfang, Saphirglas und Edelstahlarmband schafft es die Colt Automatic zum ersten Mal auf die vorderen Ränge der Bestsellerliste. Foto: Chronext.com 3. Omega Seamaster Dank ihrer Alltagstauglichkeit gehört die Omega Seamaster seit jeher zu den beliebtesten Modellen des Hauses. Vor zwei Jahren belegte sie bereits Platz eins im Ranking, nun macht sie Rolex erneut starke Konkurrenz. Foto: Chronext.com 4. Rolex Submariner Es gibt nur wenige Modelle, die dem Vergleich mit der Submariner standhalten. Dank ihres unverkennbaren Designs und des legendären Rufs wird das Modell seit Jahrzehnten als eine der besten Uhren der Geschichte gefeiert. Ebenfalls bis 300 Meter wasserdicht ist die Submariner der Inbegriff sportlicher Eleganz, auch außerhalb der Tiefsee. Foto: Chronext.com 5. Omega Speedmaster Moonwatch Professional Monduhr, Moonwatch, Speedy – dieser Chronograf von Omega hat einige Spitznamen. Zu der Uhrenlinie gehören auch viele Sondermodelle, mit denen Omega auf die Geschichte der Speedmaster unter anderem in der bemannten Raumfahrt und bei der ersten Mondlandung hinweist. Foto: Chronext.com 6. Breitling Avenger Automatikwerk, Chronometer-zertifziert und in jedem Cockpit hilfreich: Mit der Breitling Avenger gelingt es Breitling, sich Platz sechs zu sichern. Foto: Chronext.com 7. Rolex Oyster Perpetual Schlichtes, zeitloses Design in Verbindung mit hoher Ganggenauigkeit zeichnet die Oyster Perpetual als Vorläufer der Datejust aus. Mit 39 Millimetern Gehäusedurchmesser ist diese Uhr sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Foto: Chronext.com 8. Breitling Navitimer 8 Chronograph Breitling ist das neue Design seines Klassikers und somit auch die Neuausrichtung des Unternehmens gelungen. Die neue Navitimer erfreut sich seit ihrer Veröffentlichung steigender Beliebtheit. Ausgestattet mit Chronografen-Funktion und dem hauseigenen Kaliber Breitling B01. Foto: Chronext.com 9. Rolex GMT-Master II Die Uhr für Vielflieger: Die GMT-Master II ermöglicht es, drei Zeitzonen gleichzeitig abzulesen. 1985 wurde die GMT-Master II erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und gehört seitdem zu den begehrtesten Modellen bei Rolex. Seit die Herstellung dieser Uhr im vergangenen Jahr offiziell eingestellt wurde, sind die gebrauchten Modelle gefragter denn je. Foto: Chronext.com 10. Rolex Cosmograph Daytona Die Rolex Cosmograph Daytona belegt Platz zehn und schließt das Ranking ab. Sie ist bekannt für ihre enorme Wertsteigerung, insbesondere das Stahlmodell ist selten. Seit dem Jahr 2000 ist die Daytona mit dem hauseigenen Chronografenwerk ausgestattet. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Daytona zu einem Kultobjekt. (red, 13.8.2020) Weiterlesen Panerai-Boss Jean-Marc Pontroué: "Die Lust auf Luxus wird es immer geben" Foto: Chronext.com