Wir neigen dazu, uns mit Gleichgesinnten zu umgeben. Horizonterweiternd ist das nicht immer. Nutzen Sie die Chance, und machen Sie bei "Wien spricht" mit. Foto: Standard/Fischer

Nach "Europa spricht" und "Österreich spricht" startet DER STANDARD vor den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen "Wien spricht". Bei diesem Projekt führen wir Menschen zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden. Gegensätze treffen aufeinander und interessante Diskussionen entstehen. Die Anmeldung läuft bis zum 17. September 2020. Der große "Wien spricht"-Tag findet am 3. Oktober 2020 statt.

Was ist "Wien spricht"?

"Wien spricht" ist die größte Diskussionsveranstaltung in Wien. Ein Algorithmus matcht unter allen angemeldeten Teilnehmern jeweils jene mit den größten Gegensätzen. Am "Wien spricht"-Tag am 3. Oktober 2020 sollen sich die gematchten Pärchen treffen und miteinander diskutieren.

Gibt es eine Garantie, dass jedem ein Partner zugeteilt wird?

Der Algorithmus von "My Country Talks" ist so eingestellt, dass Menschen, die in einem bestimmten Umkreis voneinander wohnen und die Fragen möglichst unterschiedlich beantwortet haben, zusammengeführt werden. Eine Garantie, dass jemand gefunden wird, auf den diese Kriterien zutreffen, gibt es deswegen leider nicht. Wir sind aber zuversichtlich, dass viele Gesprächspartner zusammengebracht werden können.

Kann ich auch teilnehmen, wenn ich am 3. Oktober keine Zeit habe?

Der 3. Oktober um 14 Uhr ist unser Vorschlag fürs Treffen, aber nicht verpflichtend. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner, mit dem Sie nach dem Abschluss der Anmeldephase gematcht werden, sich an einem anderen Tag treffen wollen, können Sie das gerne tun!

Wo findet das Treffen statt?

Den Ort des Treffens können Sie und Ihr Partner selbst wählen. Wir empfehlen ausdrücklich einen öffentlichen Ort wie ein Lokal oder ein Café. Heuer gibt es außerdem einen "Wien spricht"-Event mit Rahmenprogramm (siehe Details weiter unten). Wenn Sie sich lieber virtuell treffen wollen, können Sie dies natürlich auch über eines der gängigen Videochatprogramme tun.

Mein Matching ist zu ähnlich. Was kann ich tun?

Das tut uns sehr leid. Leider konnte der Algorithmus in diesem Fall niemanden für Sie finden, der anderer Meinung ist. Der Algorithmus ist zwar so programmiert, dass er möglichst unterschiedliche Menschen matcht, eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Vielleicht ergibt sich dennoch ein interessantes Gespräch! Falls Sie Ihren Gesprächspartner nicht treffen wollen, sagen Sie ihm bitte ab. Es würde uns in jedem Fall freuen, wenn Sie "Wien spricht" auf derStandard.at weiterverfolgen und sich beim nächsten Mal wieder anmelden.

Kann man sich erneut matchen lassen, wenn der Gesprächspartner absagt, es kein Matching oder ein zu ähnliches Matching gibt?

Es tut uns sehr leid, ein weiteres Matching ist nicht möglich. Es würde uns in jedem Fall freuen, wenn Sie "Wien spricht" auf derStandard.at weiterverfolgen und sich beim nächsten Mal wieder anmelden.

Können sich auch mehr als zwei Personen treffen?

Wir empfehlen ausdrücklich ein persönliches Gespräch zu zweit, um ein Treffen auf Augenhöhe zu gewährleisten.

Was geschieht mit meinem Feedback, Erfahrungsbericht und Foto?

Wir freuen uns über jeden Beitrag! DER STANDARD wird ausgewählte Erfahrungsberichte online, auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen oder in der Zeitung veröffentlichen.

Ich habe mich angemeldet, jedoch noch keinen Partner zugewiesen bekommen. Was ist los?

Die Matchingphase läuft noch bis 17.9.2020. Haben wir einen Gesprächspartner für Sie gefunden, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Worum geht es bei "Wien spricht im Grätzel"?

Im Rahmen von "Wien spricht" gibt es vier Grätzel-Diskussionen. Hier diskutieren wir mit Experten zu den brennendsten Themen der Stadt. Wir freuen uns nicht nur über jeden Besucher, wir freuen uns auch über Inputs von Ihnen.

19. August: Verkehr und öffentlicher Raum am Praterstern

26. August: Klima am Schwendermarkt

2. September: Bildung im Sonnwendviertel

16. September: Integration und Zusammenleben am Brunnenmarkt

Jeweils um 14.30 Uhr. Bei starkem Regen finden die Veranstaltungen nicht statt.

Was passiert am "Wien spricht"-Tag?

Am 3. Oktober sollen sich die gematchten Pärchen treffen und miteinander diskutieren. In diesem Rahmen findet auch ein großer "Wien spricht"-Event statt. Gesprächspaare können direkt vor Ort miteinander diskutieren. Bei einer Podiumsdiskussion diskutieren zwei prominente Personen über Wien. Für diesen Event können Sie sich nach erfolgreichem Matching anmelden.

Ich habe Probleme bei der Anmeldung. An wen kann ich mich wenden?

Bitte kontaktieren Sie uns und schicken Sie eine E-Mail an derstandard@mycountrytalks.at. Wir kümmern uns ehestmöglich um Ihr Anliegen und helfen Ihnen bei der Anmeldung gerne weiter.

Was passiert mit meinen Daten, die ich im Rahmen des Projekts preisgebe?

1) Wir nutzen die Daten ausschließlich für "Wien spricht" und nicht zu Werbezwecken.

2) Die Daten werden neun Monate nach dem Event (3. Oktober 2020) vollständig gelöscht.

3) Weitere Informationen erhalten Sie auf mycountrytalks.org/wien-spricht-datenschutz

4) Sie können uns gerne eine E-Mail an derstandard@mycountrytalks.at schicken, falls Sie weitere Fragen haben. (red, 19.8.2020)