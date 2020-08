Drive-in-Teststationen werden an Standorten in Niederösterreich noch bis kommenden Sonntag angeboten (Symbolfoto). Foto: APA/dpa/Sven Hoppe

St. Pölten – In Niederösterreich werden nun auch Reiserückkehrern von den Balearen Gratis-Corona-Tests angeboten. Das Ankunftsdatum in Österreich müsse dafür im Zeitraum von 14. August bis zum kommenden Sonntag liegen, informierte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung. Die entsprechenden Tests werden in den drei Drive-in-Stationen im Bundesland durchgeführt.

Vorgesehen sind die Untersuchungen an den Standorten St. Pölten, Münchendorf (Bezirk Mödling) und Amstetten für Reiserückkehrer ohne Covid-19-Symptome. "Wie gehabt, müssen sich die Menschen bei der Gesundheitshotline 1450 melden, wo sie in der Folge Informationen über den weiteren Ablauf der Testung erhalten", skizzierte die Gesundheitslandesrätin das Prozedere. Das Angebot gelte bis einschließlich 28. August.

Für Rückkehrer aus Kroatien besteht seit Montag und noch bis zum Freitag die Anmeldemöglichkeit für einen Test in einer der drei Drive-in-Stationen. Das freiwillige Screeningprogramm sei "sehr gut angenommen worden", wurde betont. Bereits am Dienstagnachmittag wurde in Sachen Testungen die 1.000er-Marke überschritten. (APA, 20.8.2020)