Robert Palfrader als Otto Czerny-Hohenburg und Proschat Madani als Tilia Konstantin in "Walking on Sunshine". Foto: ORF

Wien – Seit Montag entsteht in Wien, Niederösterreich und im Burgenland die dritte Staffel der ORF-Serie "Walking on Sunshine". Die Dreharbeiten zu den ersten fünf Folgen dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober, die weiteren fünf Folgen entstehen im Frühjahr 2021. Regie führt Chris Raiber, die Drehbücher stammen wieder von Mischa Zickler. Noch 2021 soll die dritte Staffel in ORF 1 zu sehen sein.

"Mit viel Witz, Charme und einer großen Portion österreichischer DNA wurde ,Walking on Sunshine" zum Fixpunkt am Serienmontag", wurde ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner am Donnerstag in einer Aussendung zitiert. "Mit Elan und Humor startet der besondere und eigenwillige Cast – von Arrivierten bis zu Newcomern – in die dritte Staffel und gibt uns Einblicke in die vielen Höhen und Tiefen des Lebens der bekannten Wetterredaktion unseres Landes. Mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, die einen Dreh überhaupt ermöglichen, werden mit Sicherheit keine Gewitterwolken aufkommen, sondern das Film-Set mit Sonnenschein begleiten. Freuen wir uns gemeinsam auf humorvolle, spannende und zutiefst menschliche Geschichten rund um Robert Palfrader als Moderator Otto Czerny-Hohenburg und Proschat Madani als Abteilungsleiterin Tilia Konstantin."

Diese Abteilungsleiterin ist in der dritten Staffel der von der Dor Film hergestellten ORF-Produktion zur Generaldirektorin des ORF aufgestiegen, ihre Tochter Conny (Selina Graf) zur Wetterchefin. Und die neue Frau (Daniela Kong) von Tilias Ex-Mann (Harald Windisch) ist Bundeskanzlerin. (APA, 20.8.2020)