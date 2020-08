Ab kommender Woche werden mehr als 1.4000 Soldaten im Inlandseinsatz stehen. Foto: APA / ERWIN SCHERIAU

ÖGB, AK, WKÖ und IV gegen generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB), die Arbeiterkammer (AK), die Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Industriellenvereinigung (IV) sind gegen eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wie sie in Frankreich ab 1. September gelten soll. Alle halten Prävention für wichtig, sind aber der Meinung, dass die derzeitigen Regeln gut funktionieren.

"Für eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz sehen wir aktuell – abgesehen von der Arbeit im Gesundheitsbereich, für die Experten das empfehlen – keinen Bedarf, wenn Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden", sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Er sieht "eine große Verantwortung der Arbeitgeber, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen".

Diese Verantwortung sehen die Arbeitgebervertreter erfüllt. "Die Unternehmen in der Industrie tragen Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Sehr früh hätten die Industriebetriebe Sicherheitsvorkehrungen verstärkt und Schutzmaßnahmen für und gemeinsam mit ihren Beschäftigten getätigt.

Frankreich setzt bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus auf das verpflichtende Tragen von Nasen-Mundschutzmasken in allen Gemeinschaftsräume in Büros und Fabriken, mit Ausnahme von Einzelbüros.





Soldaten für Grenzeinsatz werden aufgestockt

Das Bundesheer bringt in den kommenden Tagen weitere Soldaten an Österreichs Grenzen zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden. Die Steiermark und Kärnten hatten beim Bundesheer um weitere Assistenzkräfte angesucht. Bereits am heutigen Freitag kommen 60 Soldaten an die steirisch-slowenischen Staatsgrenze, um gesundheitsbehördliche Aufgaben zu erfüllen. Sie werden von der Garde in Wien gestellt.

Mit Montag assistieren weitere 60 Soldaten der Militärpolizei im medizinischen Bereich an Kärntner Grenzübergängen. Damit werden kommende Woche mehr als 1.400 Soldaten im Inlandseinsatz (inklusive Katastropheneinsätze) stehen. Davon unterstützen etwa 300 Gesundheitsbehörden und über 1.000 überwachen die Grenzen zur Verhinderung illegaler Einreisen, teilte das Bundesheer aus APA-Anfrage mit. Auch das Land Tirol hat kürzlich angekündigt 120 Soldaten im Rahmen eines Assistenzeinsatzes an den südlichen Grenzen des Bundeslandes anfordern zu wollen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekräftigte, dass 800 Soldaten jederzeit bereit stehen.





Hochrangiger FDA-Mitarbeiter droht mit Rücktritt

Ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Arzneimittelbehörde FDA hat mit seinem Rücktritt gedroht, falls die US-Regierung einen Corona-Impfstoff ohne ausreichende vorherige Tests zulassen sollte. Er habe bisher keinen Druck von der Politik verspürt, und die FDA lasse sich allein von der Wissenschaft leiten, sagte Peter Marks, der Direktor des Zentrums für die Evaluierung und Erforschung biologischer Präparate bei der FDA, der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte sich das ändern, wäre das eine rote Linie für ihn. Er würde nicht einfach zusehen, wie ein unsicheres oder unwirksames Mittel zugelassen werde.

Wissenschaftler, Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Gesetzgeber hatten sich zuvor besorgt gezeigt, dass die Trump-Regierung die FDA unter Druck setzen wird, um einen Covid-19-Impfstoff noch vor den Präsidentschaftswahlen im November zu genehmigen, selbst wenn die Daten aus klinischen Studien eine flächendeckende Anwendung nicht unterstützen.





Mehr als 250.000 Corona-Tote in Lateinamerika

In Lateinamerika hat die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Donnerstag die Schwelle von 250.000 überschritten. Brasilien meldete nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 1.204 Todesfälle, in der vergangenen Woche waren es mehr als 3.000 Todesfälle pro Tag.

Einer Reuters-Zählung zufolge nimmt die Zahl der täglichen Fälle in Peru, Kolumbien und Argentinien weiter zu. Brasilien kämpft nach den Vereinigten Staaten mit dem zweitgrößten Ausbruch der Krankheit, bei dem mehr als 112.000 Menschen in der größten Nation Lateinamerikas getötet wurden. Der Kontinent hat laut Weltbank eine Bevölkerung von mehr als 646 Millionen Menschen, verglichen mit den 330 Millionen in den Vereinigten Staaten, die laut der Reuters-Statistik mehr als 173.000 neuartige Coronavirus-Todesfälle zu verzeichnen haben.

Argentinien meldete am Donnerstag einen Tagesrekord von 8.225 Neuinfektionen. Das Land verzeichnet nun insgesamt 320.884 Fälle und 6.517 Todesfälle.





Mexiko als Versuchslabor für russischen Impfstoff

Mexiko erhält nach Angaben aus Regierungskreisen mindestens 2000 Dosen des russischen Covid-19-Impfstoff-Kandidaten mit dem Namen "Sputnik". Das Mittel solle in der mexikanischen Bevölkerung getestet werden, heißt es. In Russland sollen mehr als 40.000 Menschen den in der Erprobung steckenden Impfstoff verabreicht bekommen.

Mexiko verzeichnet die dritthöchste Todesrate der Welt. Am Donnerstag meldete das Land 6.775 Neuinfektionen und 625 zusätzliche Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl auf 543.806 Fälle und 59.106 Todesfälle erhöht.





Marokko könnte neuer Lockdown bevorstehen

In Marokko warnt König Mohammed vor einem neuen Lockdown, falls die Zahl der Corona-Infektionen weiter steigt. Mitte August verzeichnete das Land mit 1766 Corona-Fällen binnen 24 Stunden einen Rekordanstieg seit der Aufhebung der dreimonatigen harten Ausgangssperre Ende Juni. (red, APA, Reuters, 21.8.2020)