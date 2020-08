Rishi Sunak will einem Zeitungsbericht zufolge die Steuer für Technologie-Riesen wie Facebook und Google abschaffen Foto: REUTERS

Der britische Finanzminister Rishi Sunak will einem Zeitungsbericht zufolge die Steuer für Technologie-Riesen wie Facebook und Google abschaffen. Zur Begründung hieß es, die Steuer bringe nicht so hohe Einnahmen und sei zudem eine Hürde für ein Freihandelsabkommen mit den USA, berichtete die "Mail on Sunday".

Einseitig eingeführt

Die Regierung in London hatte die Digitalsteuer im April einseitig eingeführt, weil die Gespräche darüber auf internationaler Ebene kaum Fortschritte machen. In Großbritannien werden Einnahmen von rund 500 Mio. Pfund (554 Mio. Euro) erwartet.

Keine Stellungnahme

"Wir haben klar gesagt, dass das eine vorübergehende Steuer ist, die ersetzt wird, sobald eine passende globale Lösung in Kraft ist", zitiert die Zeitung einen Vertreter des Finanzministeriums. Vom Ministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Nach dem Ausscheiden aus der EU muss Großbritannien seine Handelsbeziehungen weltweit neu regeln. Ein Abkommen mit den USA wird derzeit genauso verhandelt wie ein Lösung mit der EU nach dem Brexit. (APA, 23.8.2020)