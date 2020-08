Die Tageszeitung "Heute" berichtet von Bombendrohungen. Diese sind noch nicht offiziell bestätigt.

Wien – Die Taborstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk und der Erste-Bank-Campus am Wiener Hauptbahnhof waren am Dienstagvormittag von der Polizei vorübergehend gesperrt. Wie die Gratiszeitung "Heute" online berichtete, hätten die Sperren wegen einer Bombendrohung bestanden.

Weiters berichtete "Heute", dass es auch in zwei weiteren Wiener Bezirken Bombendrohungen gegeben habe, darunter in Ottakring und am Erste-Bank-Campus am Hauptbahnhof. Die Polizei kläre ab, ob es sich um einen schlechten Scherz oder um eine ernsthafte Bedrohung handle. Anschließend wurden die betroffenen Orte wieder freigegeben.

Auf Twitter bestätigte die Wiener Polizei, dass es in der Taborstraße einen "größeren Einsatz" gäbe. Auch den Einsatz am Wiener Hauptbahnhof bestätigte die Polizei auf Twitter. Laut Online-Abfahrplan der ÖBB waren einige Züge etwas verspätet, fuhren aber dennoch.

Für eine Nachfrage des STANDARD zur angeblichen Bombendrohung war die Pressestelle nicht erreichbar. (red, 25.8.2020)