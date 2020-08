Gesichtswasser! Feuchtigkeitscreme! Lippenstift! Darauf hatten die Fans von Alexandria Ocasio-Cortez lange gewartet. Immer wieder hatten sie sich in den sozialen Netzwerken Informationen zu den Schminkgewohnheiten der demokratischen US-Politikerin gewünscht, schon in der Vergangenheit hatte die Abgeordnete auf ihrem 6,5 Millionen Follower schweren Instagram-Account darauf mit einem Posting reagiert. Diesmal allerdings tat sie sich mit Profis zusammen. Für die US-"Vogue" drehte sie ein Schminkvideo, Thema: meine Morgenroutine. 18 Minuten dauert das Video, das manche schon jetzt als das "beste Schmink-Tutorial aller Zeiten" bezeichnen.

Ocasio-Cortez bekommt darin nämlich nicht nur Gesichtswasser, Vitamin-C-Serum und Feuchtigkeitscreme, sondern thematisiert neben ihren Augenringen ("Welcome to life in politics!") die Herausforderungen ihres Alltags als Politikerin, Frau, Person of Color. Ocasio-Cortez' Botschaft: Sich mit Make-up zu beschäftigen ist nicht verwerflich. Und: Auch ein Lippenstift kann Selbstvertrauen schenken!

Die Politikerin hat es verstanden, das populäre Format Make-up-Tutorial ernst zu nehmen, als Plattform für feministische Botschaften zu nutzen und für Millennials so kurzweilig aufzubereiten, dass die dranbleiben. Der Plan ging auf: Bislang wurde das Youtube-Video knapp 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Wenn sich darunter nicht auch potenzielle junge Wählerinnen befinden!



Alexandria Ocasio-Cortez trägt Lippenstift, wenn sie Selbstvertrauen braucht. Vogue

Ocasio-Cortez ist nicht die Erste, die ein Schminkvideo neu interpretiert. 2017 veröffentlichte die US-Youtuberin Jahkara Smith unter ihrem Namen "Sailor J" eine Satire auf konventionelle Make-up-Tutorials.

Jahkara Smith alias "Sailor J" dreht schon lange keine Youtube-Videos mehr, sie ist jetzt Schauspielerin. olivia maranto

Auch die 17-jährige US-Amerikanerin Feroza Aziz griff im vergangenen Jahr zum Beauty-Werkzeug, um auf dem chinesischen Videoportal Tiktok Aufmerksamkeit für politische Themen zu erlangen. Aziz wählte eine Wimpernzange und kritisierte die chinesische Uiguren-Politik. Kurz darauf wurde ihr Account gesperrt, wenige Tage später wieder freigeschaltet, währenddessen entbrannte eine Debatte über die Freiheit des Internets.

Feroza Aziz

Die linksliberale Demokratin Ocasio-Cortez wird währenddessen von ihren Fans gefeiert, der Tenor: "Nicht nur Donald Trump kann Social Media." (Anne Feldkamp, 27.8.2020)