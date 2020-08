Obwohl am Vorabend zwei Demonstranten getötet wurden, gingen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt am Mittwoch weiter

Die Demonstranten trotzen der Ausgangssperre und riskieren ihr Leben. Foto: AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Washington/Kenosha (Wisconsin) – Nach tagelangen Protesten gegen Polizeigewalt im US-Bundesstaat Wisconsin stationiert die US-Regierung Nationalgardisten und Beamte in der Stadt Kenosha. "Präsident Trump verurteilt Gewalt in jeglicher Form und glaubt, dass wir alle Amerikaner vor Chaos und Gesetzlosigkeit schützen müssen", sagte Kayleigh McEnany, Sprecherin des Weißen Hauses am Mittwoch. Daher seien rund 1.000 Soldaten der Nationalgarde und über 200 Strafverfolgungsbeamte, darunter Agenten des FBI, zur Unterstützung auf dem Weg in die Stadt Kenosha, ergänzte McEnany.

Zuvor schrieb die Sprecherin des Justizministeriums, Kerri Kupec, auf Twitter, dass die Entsendung der Beamten "die staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden bei der Reaktion auf die Unruhen und Ausschreitungen unterstützen." Kenosha könne nach Bedarf mit zusätzlichen Bundesmitteln versorgt werden.

Tod Jacob Blakes als Auslöser

In der Stadt kommt es seit Tagen zu Ausschreitungen, seit ein Polizist am Sonntag während einer versuchten Festnahme dem 29-jährigen Jacob Blake mehrfach in den Rücken geschossen und schwer verletzt hatte. Der Afroamerikaner hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Messer in seinem Auto. Die Polizei habe Blake konfrontiert, da sie zu einer Frau gerufen wurden, deren Freund sich gegen ihren Willen bei ihr aufhielt.

Der Versuch, Blake mit Hilfe eines Elektroschockers festzunehmen, scheiterte. Der Verdächtige, so der Generalstaatsanwalt, sei dann um sein Fahrzeug herumgegangen, habe die Fahrertür geöffnet und sich nach vorne gebeugt. Daraufhin habe der Polizist aus nächster Distanz geschossen.

Bewaffnete Männer erschossen Demonstranten

Daraufhin kam es zu heftigen Protesten gegen Polizeigewalt, die Behörden verhängten Ausgangssperren. Am Dienstag wurden nach Polizeiangaben drei Personen angeschossen. Zwei Opfer erlagen demnach ihren Verletzungen, das dritte ist mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Schüsse dürften von einer Gruppe bewaffneter Männer abgegeben worden sein, die sich nach eigenen Angaben gegen den Vandalismus von Privateigentum einsetzen. Die Polizei nahm einen jungen Mann in Antioch im benachbarten Bundesstaat Illinois in Gewahrsam. Der 17-Jährige sei bereits wegen des Tötungsdelikts formell beschuldigt worden und werde nach Wisconsin überstellt. (APA, red. 27.8.2020)