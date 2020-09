Silvia Schneider kocht werktags in ORF 2 mit Spitzenköchen – Landpartien jeweils am Freitag

Erster Gastkoch bei "Silvia kocht": Christian Göttfried (Göttfried, Linz). Foto: ORF/Lura Media/Simeon Baker

Der ORF startet mit einer neuen Kochshow in den Herbst: Ab dem 14. September kocht Moderatorin Silvia Schneider auf ORF 2 werktags von Montag bis Donnerstag um 14 Uhr mit verschiedenen Küchenchefs im neuen Küchenstudio des ORF, freitags präsentiert sie Restauranttipps und Ausflugsziele in ganz Österreich. Titel des auf Regionalität setzenden Vorhabens: "Silvia kocht".

Jede Woche soll eine anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt stehen, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation in Wien. Dabei sollen Köchinnen und Köche "in einfachen, nachvollziehbaren Schritten in den Studiosendungen zwei Gerichte kochen, die die Freude am Kochen wecken sollen", heißt es dazu in den Presseunterlagen. Schneider werde ihren Gästen dabei "zahlreiche Tipps und Tricks sowie Informationen rund um die regionalen, hochwertigen Zutaten und deren Zubereitung" entlocken. Erklärtes Ziel: "Jede Speise soll auch zu Hause gelingen und Inspiration für eigene Rezept- und Kochideen geben."

Liebesbeweis Kochen

"Ich freue mich darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern Essen mit einem Lächeln zu servieren, gute Küche mit einem Augenzwinkern und jede Menge regionale Produkte von unseren Bauern", wird Schneider zitiert. "Kochen ist konzentrierte Entspannung und der schönste Liebesbeweis für die Menschen, die einem wichtig sind."

In der Auftaktwoche dreht sich von 14. bis 18. September alles um Oberösterreich: Gastkoch Christian Göttfried verrät von Montag bis Donnerstag unter anderem seine Rezepte für Schwammerlgulasch mit Spinatknödel, glasierte Rehleber sowie Donauwaller und Krautfleisch mit Schweinefilet. Am Freitag ist Silvia Schneider am Donausteig, einem sich 450 km von Passau über Linz bis Grein erstreckenden Weitwanderweg, unterwegs.

In weiterer Folge stehen Niederösterreich (21. bis 25. September) mit Gastkoch Toni Mörwald, Wien (28. September bis 2. Oktober) mit Alexandra Palla und Salzburg (5. bis 9. Oktober) mit Andreas Döllerer auf dem Programm.

Silvia Schneider startete ihre TV-Karriere 2005 beim oberösterreichischen Privatfernsehsender LT 1. 2011 wechselte sie zu PULS 4 und moderierte dort Formate wie z. B. die Kindercastingshow "Kiddy Contest". 2015 folgte sie dem Ruf nach Deutschland und führte durch die VOX-Kochshow "Game of Chefs" und den Sky-Erfolg "MasterChef". Mitte 2017 präsentierte sie ihre erste eigene Modekollektion. Darüber hinaus ist sie Geschäftsführerin ihrer eigenen Produktionsfirma und entwickelt TV-Formate, setzt Fernsehwerbungen um und dreht Anwendungsvideos für die Kosmetikbranche. Doch Schneider wird im Herbst nicht nur kochen: Ab 25. September tritt die Ex-Freundin von Andreas Gabalier bei der ORF-1-Show "Dancing Stars" an. (APA, 2.9.2020)