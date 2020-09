Ministerin kündigt "einen großer Wurf" an, weil Plattformen endlich in die Verantwortung genommen werden

Laut Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) kündigt "einen großer Wurf" an.

Laut Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sei der Paketentwurf zu Gesetzen gegen Hass im Netz praktisch fertig, "das wird morgen in die Begutachtung gehen", sagte sie dem STANDARD am Mittwoch in Alpbach. Im Paket sei "nicht nur die Plattformverantwortlichkeit drinnen, die in meinem Zuständigkeitsbereich liegt, also dass Plattformen Beschwerdesysteme einrichten müssen, Hasspostings, Drohungen, Verhetzung rasch gelöscht werden müssen". Auf Bitte der Justizministerin seien "auch die zivil- und strafrechtlichen Verschärfungen und auch Mediengesetzänderungen" ins Paket aufgenommen worden.

Urlaubsbedingt

"Urlaubsbedingt hat es sich ein bisschen verzögert, jetzt ist es fertig und wird morgen in Begutachtung gehen", sagte die Ministerin am Vormittag. Es sei "ein großer Wurf", weil Plattformen endlich in die Verantwortung genommen werden. Ihr sei es vor allem darum gegangen, die großen, global wirksamen Plattformen wie Facebook, Google oder Tiktok zu erreichen, "nicht Medienunternehmen, die dem Mediengesetz unterliegen und dadurch ihre Verpflichtungen haben". Es habe "die Überlegung gegeben, dass man auch heimische Medien, die eine große Nutzerzahlen haben, mitnehme, aber davon sind wir abgekommen", so Edtstadler.

Die Unterscheidung liege nun darin, ob eine Plattform von einem Medienunternehmen stammt, das auch etwa Zeitungen herausgibt, selbst Inhalte produziert, von jenen Plattformen, die selber keine Inhalte produzieren, sondern nur Raum geben, um zu posten. Die Selbstverpflichtungen zur Kontrolle gebe es jetzt schon, aber die gesetzliche Grundlage werde jetzt geschaffen, etwa durch Einrichtung einer Kontrollbehörde, die das überwacht und im Fall, wenn das nicht eingehalten werde, Bußgelder verhängen kann. (Thomas Mayer, 2.9.2020)