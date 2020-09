Der vom Architekten Florian Niedworok auf einem Gründerzeithaus geplante Dachgarten ist Teil des "Pocket Mannerhatten" in Wien-Ottakring.

Bild: Florian Niedworok

Man kennt das Bild: Erst Zinshaus, dann Baulücke, dann Neubau, im Erdgeschoß das triste Nebeneinander von Tiefgaragenabfahrt, Müllraum, Abstellräumen, dazwischengequetscht die Minimalversion einer Eingangstür. Eine tote Zone. Die lebendige Mischung eines Gründerzeitblocks ersetzt durch die öde Logik der Rendite.

Nachbarschaftliche Belebung

Dass es auch anders geht, zeigen zwei zurzeit laufende Projekte, die beide von der Internationalen Bauausstellung IBA_Wien 2022 ins Programm genommen wurden. Jeweils ein Gründerzeitblock in Ottakring und Favoriten setzt auf nachbarschaftliche Belebung statt Gedankenlosigkeit.

Der "G’mischte Block" im zehnten Bezirk trägt sein Programm schon im Namen: Bei der Planung der drei Parzellen, auf denen heute noch eine Garage steht, wird ein grätzeltypischer Mix angestrebt; zudem wurde dafür gesorgt, dass die zwei bestehenden Kleinbetriebe im Block weiterbestehen können, ohne Konflikte mit zukünftigen Bewohnern. Das Motto: "Veränderung ohne Verdrängung."

Dies bedurfte einer jahrelangen Entwicklungsphase, sagt Peter Wiesinger vom Projektentwickler Avoris: "Wir haben ausführlich mit allen Nachbarn und mit dem Bezirk gesprochen, und erstaunlicherweise waren ausnahmslos alle für das Projekt." Dessen Mischung: Zu den 75 Wohnungen kommen Büros für Kleinunternehmer, ein Kindergarten und im Erdgeschoß der Verein Handverlesen mit einer Kombination aus Food-CoOp, Logistikstützpunkt für Weinbauern und Veranstaltungsraum.

"Mehrwert für alle"

Klingt nach viel Aufwand für einen Investor. Aber das hat seinen Grund, so Wiesinger. "Wir wollen einen Ort entwickeln, der langfristig funktioniert und sich anpassen kann. Durch gemischte Projekte entsteht einfach ein besseres Wohnklima. Es geht darum, Mehrwert zu schaffen für alle."

Zurzeit läuft für das Projekt (Planung: t hoch n Architekten) das Widmungsverfahren, die Fertigstellung ist für Ende 2022 angestrebt. Projektkoordinator Klaus Wolfinger sieht jetzt schon Erkenntnisse aus dem Prozess: "Über den Tellerrand schauen, den ganzen Block sehen, das Grätzel mitdenken, in den Dialog treten: Davon können die Branche und die Stadtplanung lernen."

"Ein solches Vorgehen ist für einen Investor nicht selbstverständlich", lobt Kurt Hofstetter, Koordinator der IBA_Wien. "Es klingt vielleicht einfach, bedeutet aber viel Arbeit. Dies war ein Grund für uns, den G’mischten Block als beispielhaftes Projekt ins Programm zu nehmen."

Teilen und Kooperieren

Viel Zeit nehmen, mit den Leuten reden – das war auch Prinzip bei "Pocket Mannerhatten" in Ottakring. Allerdings ging der Impuls nicht von einem Investor aus, schließlich sind hier gar kein Abbruch und kein Neubau im Spiel. Auch hier geht es darum, über die Grenzen der eigenen Wände zu schauen. Das Motto: Teilen und Kooperieren. Das heißt: gemeinsame grüne Höfe, gemeinsame Energieversorgung, ein Lift anstatt zwei für benachbarte Häuser – und vieles mehr.

Entstanden aus einer Diplomarbeit des Architekten Florian Niedworok, entwickelte sich ein Forschungsprojekt zum Thema Sharing Economy in Gründerzeitblocks. Aus 250 Kandidaten wurde ein Pilotblock ausgewählt, dann Eigentümer und dann Mieter kontaktiert und Workshops veranstaltet. "Wir sind im dritten Jahr der Umsetzung, inzwischen wurde eine Photovoltaikanlage montiert, ein Carsharing-Auto gibt es, ein Gemeinschaftsraum und Begrünung sind in Arbeit," berichtet Julia Beck, leitende Projektmanagerin von Pocket Mannerhatten.

Kern des Pilotprojekts ist ein Anreizsystem, welches das Geben und Nehmen im Block regelt. Wie genau diese (nicht rein monetäre) "Entlohnung" rechtlich funktioniert, wird zurzeit erarbeitet. Währenddessen hält man schon Ausschau nach dem nächsten Block, denn, so Beck: "Das Potenzial ist riesig. Es gibt 2800 gründerzeitliche Blocks in Wien. Wenn in jedem Block 100 Quadratmeter Grün zugänglich werden, ergibt das eine Fläche, die doppelt so groß ist wie der Stadtpark." (Maik Novotny, 3.9.2020)