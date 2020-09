Eines der neuen Bauprojekte am Kärntner Wörthersee. Foto: ORF

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Werbemilliarde aus Österreich an Google und Co – Erste Einnahmen aus der Digitalsteuer zeigen gewaltige Werbeumsätze digitaler Riesen. Österreichs Werbung erahnt Corona-Erholung

Kampf um den See: ORF-"Schauplatz" über umstrittene Immobiliendeals an heimischen Gewässern – Die schönsten Plätze am Wasser sind zu Spekulationsobjekten geworden – Nora Zoglauer besuchte Bürger, die sich gegen diesen Ausverkauf zur Wehr setzen, und Investoren, die das große Geld wittern – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

Gesetzespaket gegen Hass im Netz präsentiert: "Vor allem Frauen werden profitieren" – Justizministerin Alma Zadić: "Internet ist kein rechtsfreier Raum" – Kritik von Datenschützern

Thomas Langpaul löst Hannelore Veit im US-Büro des ORF ab – Langjähriger stellvertretender Leiter der "ZiB"-Innenpolitik

Freispruch für beide Hauptangeklagten im Mordfall Kuciak – Ein unmittelbar Tatbeteiligter wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, der Unternehmer Marian Kočner aber freigesprochen. Der Mord hatte im Jahr 2018 zu Massenprotesten geführt

Kranke in die Irre führen: "Alternative Krebstherapien" auf Servus TV – Am Ende der Sendung wissen Laien und Krebspatienten, die sich über Therapien informieren möchten, nicht, was Humbug ist und welche ergänzenden Methoden auch die Wissenschaft anerkennt

"Love Island" auf RTL 2: Das schrottige Y-Chromosom – Ein Penis als schönster Körperteil und Oberarme als Statussymbol: RTL 2 versammelt wieder eine exquisite Auswahl der übelsten Tinder-Dates in einer Villa

Aufwühlende Teenagerliebe: Reden wir über "Normal People" – In der neuen Folge sprechen Mia Eidlhuber und Doris Priesching über die Geschichte einer Liebe und Abhängigkeit

Digitale Bildungsschere, Unsane – Ausgeliefert, Der geheimnisvolle Fremde: TV-Tipps für Donnerstag – Talk im Hangar-7: Impfen, streiten, demonstrieren –Spaltet Corona unser Land?, Eco, Stöckl – Mit Radiotipps

